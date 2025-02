Paolla Oliveira posta beijão em Diogo Nogueira, e fãs elogiam: 'Casalzão'

Paolla Oliveira, 42, postou uma série de cliques de sua vida íntima e profissional nesta terça-feira (25).

O que aconteceu

Em alguns dos registros, Paolla apareceu ao lado do amado, Diogo Nogueira. Os dois trocaram beijões em frente às câmeras, incluindo um vídeo com uma série de selinhos e trocas de afeto com o cantor.

A rainha de bateria também compartilhou imagens de um ensaio fotográfico. Nas fotos temáticas para o Carnaval, Paolla surgiu no bondinho da Lapa, no Rio de Janeiro, com um look todo dourado. Ela ainda aproveitou o post para dividir momentos com a família e com seu cachorro.

As demonstrações de carinho do casal renderam muitos comentários na publicação. "A terceira foto", disse uma fã com um emoji de fogo para falar do beijo. "Existem homens de sorte e existe Diogo Nogueira!", escreveu outra seguidora. "Casalzão", elogiou uma terceira.

Mas a beleza de Paolla também foi exaltada. "Essa sim é a verdadeira mulher brasileira. Tudo dela, nada colocado. Mulherão linda que você é, sou sua fã, humilde, simples, simpática", comentou um perfil. "Isso não é uma mulher. É uma deusa", respondeu outra.