No 'BBB 25', Gracyanne Barbosa expõe intimidade de Belo: 'Mais de 2 horas'

Durante um bate-papo no Quarto Nordeste do BBB 25, Gracyanne Barbosa fez uma revelação inusitada sobre um hábito de seu ex-marido, o cantor Belo. Enquanto se preparavam para o Sincerão desta segunda-feira, 24, a musa fitness, Vitória Strada, Thamiris e Camilla conversavam sobre o tempo que levam para tomar banho quando estão fora do confinamento. No meio da conversa, Gracyanne relembrou uma mania do artista.

Camilla comentou que demora para entrar no banho porque acaba se distraindo com o celular, o que levou Gracyanne a compartilhar a rotina de Belo: "Nossa, o Belo fica, tipo... Um bagulho de mais de duas horas sentado com o celular no vaso. Levanta com as duas pernas dormentes e fica ‘me ajuda, me ajuda aqui’", contou, aos risos.

Gracyanne e Belo anunciaram o fim do casamento em abril de 2024, após mais de 16 anos de relacionamento.