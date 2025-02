Robert John, dono de hits dos anos 1970, morre aos 79 anos

O cantor Robert John morreu nesta segunda-feira (24), aos 79 anos.

O que aconteceu

A notícia foi confirmada pelo filho do artista, Michael Pedrick. A causa da morte oficial não foi divulgada, mas a família revelou para a revista Rolling Stone que ele ainda estava se recuperando de um AVC sofrido anos atrás.

John ficou conhecido pelo grande sucesso de sua carreira, a canção "Sad Eyes". Sua balada romântica chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos em 1979, desbancando o hit "My Sharona", do grupo Knack. Ele também ganhou o Grammy de "Melhor Performance Vocal de Pop".

O artista fez sua primeira gravação solo ainda aos 12 anos de idade. Quando ainda usava o nome Bobby Pedrick Jr., ele lançou a música "White Bucks and Saddle Shoes" e chegou a aparecer entre as 100 músicas mais tocadas e vendidas do país.

Na década de 1960, John esteve em um grupo musical de doo-wop e também trabalhou nos bastidores da indústria musical. O artista atuou como produtor e backing vocal em algumas gravações.

Sua carreira solo só voltou a decolar em 1972, quando ele gravou sua versão de "The Lion Sleeps Tonight". A canção vendeu mais de 1 milhão de cópias e chegou à 3ª posição da Billboard Hot 100.

Apesar dos números, Robert John via a sua fama com modéstia. "Eu olho para as paradas musicais e vejo o meu nome, mas eu ainda tenho dificuldade de acreditar que realmente sou eu", disse ele para a Rolling Stone em 1979.

Robert John deixa seus quatro filhos, netos, e a parceira, Susan, com quem viveu os últimos 10 anos.