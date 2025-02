Maya Massafera se defende de críticas: 'É hate por eu ser travesti'

Maya Massafera, 44, se defendeu de críticas que recebeu após associar gosto por magreza à condição financeira de pessoas ricas com analogia ao período da Idade Média europeia.

O que aconteceu

Maya Massafera publicou vídeo no início da tarde desta terça-feira (25) em tom de desabafo: "Eu estou cansada de ser saco de pancada, desde antes de eu aparecer na minha transição quando descobriram quando eu estava transicionando, contra a minha vontade, começou a sair matéria até foto que nem era eu começaram a inventar que era eu na internet. Desde aquela época estou sendo saco de pancada todo santo dia".

A influenciadora digital afirmou que gosta de ser magra e que ainda está em fase de transição de gênero, por isso precisaria manter o corpo mais magro para perder músculos: "O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu Maya gosto de ser magra, porém eu também sou magra sim e estou em fase de transição ainda, porque eu preciso perder alguns músculos que eu tenho. (...) Isso não deveria ser pauta. Eu sempre fui a favor do corpo livre: se você quer ser malhado seja, gordo ou magro, seja".

Maya declarou que vem sofrendo hate e críticas na internet porque é trans: "Desde antes do corpo do falecido, eu fazia vídeos contra gordofobia (...). Não acho que é só comigo Maya, são com todas nós travestis, esse hate. É um hate por ser travesti. Todas as meninas sofrem esse mesmo hate. Além desse hate de travesti, acho que também é um hate por a gente ser feliz e lutar pelos nossos ideais".

Maya cita Paolla Oliveira como pessoa que também recebe críticas só por ser feliz, segundo ela: "Por exemplo, se você entrar no Instagram da maravilhosa Paolla Oliveira, tão falando que ela saiu do posto de rainha de bateria porque está velha, está gorda. Uma mulher perfeita daquela. E ela é cisgênero. O que ela tem em comum com a gente que recebe hate? A gente é feliz, corremos atrás dos nossos sonhos e somos fortes o suficiente para lutar contra o mundo, principalmente nós mulheres trans. E isso causa indignação".

A influenciadora tentou contextualizar que suas falas recentes sobre magreza retratava um período específico da história: "Usei como exemplo cultura e classe econômica de antigamente. (...) Dei um exemplo da elite de antigamente, dos castelos, de onde veio a cultura de ser magra: as rainhas estavam ficando muito gordas porque tinham muita fartura, eles fizeram corredores muito estreitos para ir para a sala de jantar e as que não passavam não podia jantar para emagrecer. Daí teve a cultura da elite ser muito magra e dos plebeus serem mais gordos".

Ela reconhece que não faz parte da elite atualmente: "Eu não faço parte da elite, nunca falei que faço parte. Mesmo porque se isso existisse ainda, eu seria queimada viva, porque eu sou trans, eu sou travesti, meu corpo não é aceito por essa elite que eu estou falando. Além de tudo isso, a elite de hoje em dia, eu não tenho esse dinheiro que vocês acham que eu tenho, estou longe disso".

Maya Massafera reforçou seu gosto pela moda e reconheceu que o meio ainda exalta perfis de mulheres padrões magras: "Eu gosto de moda, na moda graças a Deus estão abrindo os olhos para outros tipos de corpos como o meu de trans, o de mulheres gordas, mas ainda é muito pequeno. Cerca de 90% da moda ainda é padronizada, são mulheres do mesmo perfil muito magras. Eu usei como exemplo e eu não falei o que falaram que eu estou falando".

Maya Massafera afirmou que não está se achando muito magra e exaltou magreza pela visão dos ricos, segundo ela Imagem: Reprodução/Instagram @mayamassafera

No fim de semana, Maya havia rebatido comentário se ela não se achava muito magra: "Não acho. Isso é gosto, se você reparar no mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. É gosto. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, de mulher gorda. Eu acho mais bonito uma mulher magra. Uma modelo, a Kate Moss, já disse assim: 'Não tem sensação melhor do que se sentir magra'. A Kate Moss falou. Você tendo saúde e se cuidando, é do jeito que você gosta".

Ela ainda falou sobre pessoas ricas apreciarem a magreza nos dias atuais e cita a Vogue: "Gente rica ou francesa, ou que entende muito de moda, é apaixonada por magreza. Então assim, eu não estou nada magra para eles ou para brasileiros da elite. Agora, gente mais simples vai me achar magra. É normal, gente, desde que história é história. (...) Hoje, as pessoas mais simples gostam de uma pessoa mais encorpada. E as pessoas mais fashion, a Vogue, a Europa, os desfiles de moda, a elite, gostam de pessoas mais magras".

No vídeo de hoje, Maya ainda disse ter feito um experimento ao publicar uma foto do bumbum de Gisele Bündchen sem mostrar o rosto. Os comentários foram negativos e direcionados à Maya, sem os seguidores tomarem conta de que era outra pessoa. Assista o vídeo.