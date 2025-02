Mariana Xavier revela tratamento para quadro depressivo: 'Estava esgotada'

Mariana Xavier, 44, revelou tratamento de quadro depressivo em 2024 após se sentir esgotada.

O que aconteceu

Mariana classifica o segundo semestre de 2024 como caótico, mesmo com a carreira indo bem. "O segundo semestre de 2024 foi caótico. Minha carreira ia maravilhosamente bem, mas eu estava completamente esgotada. Tive um esgotamento profissional que me levou à depressão. Já trato ansiedade há muitos anos", disse em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Xavier diz que sentiu desespero por ver que não conseguia mais se empolgar com seus feitos. "É desesperador ver coisas incríveis acontecendo na sua vida, e você não conseguir se empolgar ou se animar. Eu conheço muito bem meu corpo e minha mente, então percebi rápido que tinha algo errado. Faltava energia, não tinha vontade de nada, e até meu paladar ficou alterado. Era como se minha tomada de prazer tivesse sido desconectada".

Para ver o que tinha, a atriz buscou ajuda profissional e iniciou tratamento rapidamente. "Fui direto ao psiquiatra, voltamos com o tratamento medicamentoso de ansiedade e continuei a terapia, que nunca interrompi. Tomei uma atitude que reconheço ser um grande privilégio: desacelerei no trabalho. Muitas pessoas não podem fazer isso".

Eu tinha uma situação financeira estável, pude me permitir descansar. Retomei aos poucos os exercícios que amo, reorganizei minha rotina e ajudei meu corpo a se ajudar. Mariana Xavier em entrevista ao jornal O Globo

Foram quatro meses entre a depressão e melhora com o tratamento: "Em setembro percebi o problema, e setembro e outubro foram meses bem ruins. Em novembro, comecei a sentir minha alma voltando, e em dezembro já me sentia plena novamente".

No pós-Carnaval, Mariana Xavier volta ao palco com a peça "Antes do ano que vem". Espetáculo tem como tema questões de saúde mental.

Ela já falou sobre saúde mental após críticas e desabafou sobre corpo e julgamento. Hoje, ela trabalha por fazer papéis que representem sua idade e que não sejam focados apenas com a questão do seu corpo: "É algo pelo qual venho batalhando intensamente. Muitas pessoas ainda me veem como alguém muito jovem, quase adolescente, mas já vou fazer 45 anos".

Mariana diz que não começou a lutar por papéis mais próximo de sua idade recentemente. "Há tempos faço campanha para ser vista como atriz além do meu tipo físico, para que meus personagens não sejam sempre atrelados à questão de ser gorda. Tenho lutado também para interpretar mulheres da minha faixa etária. As pessoas não me chamam para papéis de 40 anos, mas, ao mesmo tempo, eu já não consigo me encaixar em personagens de 20".