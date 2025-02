Madonna ou será Lady Gaga? Maior público de Copacabana é do papa Francisco

Com show confirmado, há expectativa para o tamanho do público que Lady Gaga vai conseguir reunir na praia de Copacabana, um ano após show histórico de Madonna. Até o momento, nenhum popstar superou o papa Francisco, que lidera lista de maiores públicos em eventos únicos em Copacabana, no Rio, com 3,7 milhões de pessoas.

O que aconteceu

Com Gaga, a Prefeitura do Rio de Janeiro prevê um público de pelo menos 1 milhão de pessoas.

O número seria menor que o registrado no show de Madonna em maio de 2024. Pelo menos 1,6 milhão de pessoas ficou na areia e na orla, segundo estimativa da Riotur, empresa de turismo do município do Rio.

Show de Madonna superou apresentação do Rolling Stones. A banda de rock britânica reuniu cerca de 1,2 milhão de pessoas (segundo a PM) e 1,3 milhão (segundo os bombeiros) no Rio, em 2006.

Público do show de Madonna no Rio visto das areias da praia, em maio de 2024 Imagem: Victor Chapetta / Agnews

Considerando eventos únicos na praia de Copacabana, a missa com papa Francisco é recordista. A celebração de encerramento da Jornada Mundial da Juventude 2013 é o evento que teve o maior público, com 3,7 milhões de pessoas segundo o site católico Vatican News. O prefeito daquele ano, Eduardo Paes, havia informado que o público foi de 3,2 milhões no último dia, com um total de 9 milhões em todo evento.

28.jul.2013 - Papa Francisco acena para fiéis enquanto anda de papamóvel ao chegar a Copacabana, no Rio de Janeiro, onde celebrará a missa de encerramento da JMJ (Jornada Mundial da Juventude) Imagem: Reprodução

Quando se considera shows com mais de uma atração e o réveillon, Rod Stewart tem o maior público. Ele se apresentou para um público entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas na praia de Copacabana no réveillon de 1994. O show é considerado o de maior público de todos os tempos pelo Guinness, mas o livro destaca que esse número inclui quem estava ali só para ver a queima de fogos.

Jorge Ben Jor também conseguiu reunir uma multidão. Cerca de 3 milhões de pessoas viram sua apresentação na virada do ano de 1993 para 1994, publicou a Folha na época.