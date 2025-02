Lula reúne parentes de Rubens Paiva: 'Finalmente assisti Ainda Estou Aqui'

O presidente Lula (PT) reuniu autoridades e familiares do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar brasileira, para assistirem ao filme brasileiro indicado três vezes no Oscar 2025 "Ainda Estou Aqui" no cinema do Palácio da Alvorada, em Brasília.

O que aconteceu

Longa de Walter Salles foi exibido no Cinema do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (24). Presidente publicou foto reunido de autoridades como os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), e o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (PSB).

Parentes de Rubens Paiva também estavam presentes: "Finalmente assisti Ainda Estou Aqui, o filme que é orgulho nacional. Recebi os netos de Eunice e Rubens Paiva, o Juca e o Chico, além de ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado e autoridades para esta sessão especial no Alvorada", disse o presidente em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

O presidente Lula exaltou a defesa da democracia e da Constituição: "[Esse é um] Momento de lembrar a importância da nossa democracia e a defesa constante da nossa Constituição. Ainda estamos aqui", lembrou ao compartilhou o clique na tarde desta terça-feira (25).

A primeira-dama Janja já tinha compartilhado sobre o evento em sua conta no Instagram: "Quero agradecer a toda produção do filme que nos proporcionou esse momento que a gente vai viver hoje. Quero parabenizar primeiro a minha querida amiga e futura vencedora do Oscar Fernanda Torres, estou louca para aquele envelope abrir e ter o seu nome".

Janja comentou sobre a importância de se falar do período da ditadura onde muitas pessoas perderam entes queridos nas mãos dos militares: "É importante falar sobre como o cinema brasileiro pode resgatar nossa memória. Um período que foi tão triste na história e que não podemos nunca esquecer o que aconteceu no Brasil. O filme 'Ainda Estou Aqui' reaviva nossa memória, traz esses sentimentos. Sentimentos difíceis, mas que é importante a gente não esquecer".

A primeira-dama mandou um abraço para Marcelo, filho de Rubens Paiva e autor do livro que inspirou o filme de Walter Salles premiado no circuito de premiações no Brasil e exterior: "Marcelo Rubens Paiva, um beijo enorme. A toda a família Rubens Paiva. (...) Se você não foi ainda no cinema, vá ver. E domingo, todo mundo torcendo no Oscar por 'Ainda Estou Aqui'".

O longa conta a história da família do escrito Marcelo Rubens Paiva a partir da luta de sua mãe, Eunice Paiva (Fernanda Torres), depois do desaparecimento do marido — Rubens Paiva (Selton Mello) deixou a casa, no Rio, para prestar depoimento, e nunca mais voltou. A história se passa durante a ditadura militar brasileira na década de 70.

O filme de Walter Salles tem três indicações no Oscar 2025: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, com Fernanda Torres. A cerimônia de premiação vai ocorrer na noite do próximo domingo (2) diretamente de Los Angeles (EUA).