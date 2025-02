Liberte-se! Com 'Sakura', TV Cultura é a nova casa dos animes

A TV Cultura, conhecida pelo jornalismo e programação infantil própria, agora será tomada pelos desenhos animados japoneses. Desde segunda-feira (24), o canal exibe o programa Antimatéria, que traz em sua grade os animes "Card Captor Sakura" e "Future Boy Conan", este com direção de Hayao Miyazaki ("O Menino e a Garça").

Os dois animes se revezarão na grade horária. Às segundas, terças e quartas, sempre às 18h30, é dia de Sakura Kinomoto capturar cartas mágicas que estão à solta pela cidade de Tomoeda. Já às quintas e sextas, no mesmo horário, o programa exibirá "Future Boy Conan", uma livre adaptação do romance pós-apocalíptico "The Incredible Tide", escrito por Alexander Key, sobre a população não conseguindo ir ao espaço e precisando voltar à Terra.

Muito se comenta da necessidade de animes na TV aberta, se só o streaming não é o bastante, mas a TV é, sim, um veículo importante. "Mesmo com a enxurrada de canais de streaming na internet, os animes na televisão ainda possuem a sua própria força", afirma Clayton Ferreira, apresentador do Antimatéria. Vale lembrar que os animes conseguiam uma audiência expressiva quando exibidos no finado canal Loading. "Attack on Titan" vencia até emissoras tradicionais!

Fica a torcida para que a recepção seja boa e que mais animes cheguem à programação da TV Cultura. Inclusive, há várias outras produções que seguem as diretrizes da emissora paulista e poderiam agregar na grade de programação. Quem sabe um "Doraemon" ou "Detetive Conan" vindo num futuro?

"Card Captor Sakura" e "Future Boy Conan"

Onde ver? TV Cultura, de segunda a sexta, às 18h30

Animes recentes para fãs de "Sakura"

"Magilumiere''

Kana Sakuragi é uma garota tímida que começa a trabalhar em uma firma de Garotas Mágicas. Agora, como CLT, ela precisa exterminar monstros e lidar com colegas de trabalho malucos. Anime de combate com um fundo trabalhista. Disponível no Prime Video.

"Magical Girl Ore"

Quem disse que uma garota mágica não pode ser um rapaz musculoso? Saki ganha poderes para se transformar, mas ela ganha um corpo forte, sarado e cheio de músculos para acabar com os monstros na porrada. Série adorável para quem gosta de desafiar clichê. Disponível na Crunchyroll.

Mais uma dica

Uta é uma garota que ama cantar e trazer alegria às pessoas em "You and Idol Precure". Um dia, ela encontra uma fadinha que lhe dá poderes e ela se transforma em Cure Idol, uma guerreira que luta pela justiça. Série de Garotas Mágicas clássica. Episódios semanais na Crunchyroll.

E os animes que vêm aí em 2025?

As lives de anime estão de volta a Splash! Começando nesta terça-feira (25). Estaremos juntos às 19h para conversar sobre as séries que iremos ver neste ano de 2025. E, claro, teremos visita: Moo-chan estará conosco para recomendar animes, responder perguntas e muito mais.

Baú, Taverna do Rei e mais: novas editoras de mangá

Houve um tempo em que publicar mangá no Brasil era algo para poucas editoras. O Japão sempre foi exigente na hora de licenciar seus títulos e costumava exigir um histórico prévio de publicação de mangás às empresas que desejavam licenciar quadrinhos japoneses (algo parecido com exigir experiência de um jovem aprendiz). Mas isso parece ter ficado pra trás, e novas editoras de mangás estão chegando, oferecendo mais diversidade ao mercado.

Nos últimos dias, editoras menores como a Taverna do Rei e a Baú revelaram mangás que pretendem lançar no Brasil em breve. Em uma live realizada no canal Fora do Plástico, a Taverna do Rei confirmou a vinda de "Kimi no Yokogao wo Miteita", de Rumi Ichinohe, um shoujo bem recente. Já a Baú divulgou em vídeo no canal 2Quadrinhos a vinda de "As Viajantes do Fim", de Tsukumizu. Além das novatas, editoras como Pipoca & Nanquim, MPEG, Comix Zone e Conrad também andaram divulgando novidades e firmando espaço no mercado de mangás.

Os bastidores de negociação revelam as dificuldades das novas editoras. Os profissionais da Taverna do Rei contaram na live do Fora do Plástico sobre o conturbado processo de aproximação da editora Kodansha, que envolveu até o editor brasileiro passando mal ao receber o cartão corporativo da licenciante japonesa. Já Diogo Prado, da Baú, expôs as dificuldades no canal 2Quadrinhos: "O primeiro título da sua editora ser um mangá é difícil pra caramba. E ainda um mangá que já teve anime!".

A variedade está excelente, mas o preço ainda é um impeditivo. O maior desafio de todas essas editoras será conquistar o bolso do leitor, ainda assustado com os valores em ascensão para comprar quadrinhos no Brasil. Preços estes causados, entre outros motivos, pelo aumento de dólar, distribuição complicada e monopólio de venda de papel. Uma conta difícil de fechar, mas desejamos sorte.

E teve mais mangá anunciado?

Novidade da Conrad

A editora Conrad revelou, em live no canal Fora do Plástico, que lançará o mangá "Happy Land: Shuenchi", de Shingo Honda, no Brasil. O mangá conta a história de um jovem que viaja com sua família e encontra um parque bem estranho.

Anúncios Pipoca & Nanquim

Aqui é tanta novidade. Vamos aos títulos revelados de 2025: "P.T.S.D Radio", de Masaaki Nakayama; o volume único "Chushingura: O Tesouro dos 47 Ronins", de Goseki Kojima; "O Vampiro Que Ri", de Suehiro Maruo. Quanta coisa!

NewPOP resgata Satoshi Kon

A NewPOP Editora também participou de live no Fora do Plástico e revelou dois novos mangás: 'Kaikisen: Retorno ao Mar', de Satoshi Kon, e 'Suiiki: Território das Águas', de Yuki Urushibara. O autor já teve o mangá 'Opus' lançado no Brasil pela Panini.

Notícias bem rapidinhas (juro!)

"Attack on Titan" estreia nos cinemas brasileiros

"Attack on Titan: O Último Ataque", uma compilação das duas últimas partes da temporada final do anime chega esta semana nos cinemas brasileiros. O filme estreia na quinta-feira (27).

"My Dress-Up Darling" está se despedindo

Absolutamente do nada o mangá "Minha Adorável Cosplayer" anunciou que o próximo capítulo será o último. A obra é publicada no Brasil pela editora Panini e o anime pode ser visto na Crunchyroll.

Se você vencer, você vive. Se você perder, você morre.

Eren Yeager, Filósofo moderno e protagonista de moral questionável em "Attack on Titan"

Matérias da Semana em Splash UOL

Animes que passaram na TV

Aproveitando a chegada de "Card Captor Sakura" e "Future Boy Conan", relembramos alguns animes que passaram na TV aberta e muita gente não sabe. Inclusive, foram citados clássicos como "Hunter x Hunter" e "One Piece".

Quem é Hanako-kun?

Um dos animes mais queridos da temporada atual é uma obra sobre uma garota trabalhando para a "Loira do Banheiro". Quer dizer, a tal assombração na verdade é Hanako-kun, um garoto fantasma envolvido em muita treta.

Mestre da Semana: Satoshi Kon, um diretor injustiçado

Normalmente, trazemos nesta seção profissionais que atuaram em uma área do meio otaku, mas Satoshi Kon consegue entrar em mais de uma categoria: além de cineasta premiado, o diretor também tem uma carreira importante como autor de mangá.

Nascido em 1963, Satoshi Kon sempre foi muito próximo das artes e fez curso superior de design gráfico. Sua estreia no meio artístico foi em 1984, como desenhista de mangá na editora Kodansha. Lá, ele foi assistente de outro nome muito importante, Katsuhiro Otomo (autor de "Akira").

Mas Kon brilhou mesmo nos animes. Foi diretor da primeira adaptação televisiva de "Jojo's Bizarre Adventure" (1993) e, logo, emplacou uma sequência de ótimos filmes. Dirigiu "Perfect Blue" (1997), "Millenium Actress" (2001), "Tokyo Godfathers" (2003) e "Paprika" (2006), seu longa de despedida.

De seus quatro filmes, dois foram envolvidos em polêmicas de plágio por parte de cineastas ocidentais. Muitos alegam que "Cisne Negro" é uma cópia não-creditada de "Perfect Blue", assim como há quem diga que "Inception: A Origem" teria se inspirado demais em "Paprika".

Satoshi Kon morreu em 2010, aos 46 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Ele havia sido diagnosticado pouco tempo antes e se manteve discreto sobre a doença. Uma grande perda para o mundo dos animes.

Até a próxima semana, otakus!