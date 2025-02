Joana Prado e Vítor Belfort detonam Carnaval: 'Invocação aos demônios'

Evangélicos desde 2009, o casal Joana Prado, 48, e Vítor Belfort, 47, publicaram nas redes sociais um vídeo condenando o festejo do Carnaval por cristãos.

O que aconteceu

A ex-dançarina e o ex-lutador afirmaram que o evento envolve ritos de outras religiões, promovendo até mesmo invocações demoníacas. "Existe ali um culto aos orixás, uma consagração, onde a invocação aos demônios acontece", alegou ela. "Envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita", acrescentou ele.

Joana entende que a cultura carnavalesca vai de encontro aos mais básicos princípios bíblicos. "O Carnaval não é apenas uma festa inofensiva. Ele carrega consigo uma cultura que, muitas vezes, promove tudo o que é contrário à vontade de Deus - imoralidade, excessos, idolatria e um afastamento dos princípios bíblicos. Como cristãos, somos chamados a viver de maneira santa e separada do mundo. O Carnaval pode até parecer só uma festa, mas será que convém para alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo?"

Ela e Vítor criticaram também o estímulo à 'carnalidade' presente no evento. "Existe mesmo uma festa toda voltada para a carne, e a gente vê muito nítido: a exposição do corpo, as baterias, os tambores...", analisou Joana. "O maior inimigo do homem é a própria carne. E o Carnaval festeja esses desejos de arrepio", concordou o ex-atleta.