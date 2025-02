Irmãs dizem que Vitória se excluiu sozinha: 'Cara de coitadinha, faz cena'

Após trocarem farpas com Vitória Strada no Sincerão desta segunda-feira (24), Camilla e Thamiris voltaram a criticar a atriz para outros brothers do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com João Gabriel e Maike, Thamiris disse que Vitória "se excluiu" sozinha. "A gente discutiu de igual para igual. E ela fez uma cena do car*lho lá no quarto. Achei cena", pontuou. "É diferente. Só que todo mundo compra [o lado de Vitória], porque a Camilla e eu não temos cara de coitadinha".

Já Camilla conversou com Renata e chorou ao dizer que "ninguém nunca toma sua dor". "Todo mundo falava: tem que escutar o outro lado, né? Quando a Vitória falou, ninguém perguntou nada pra mim, ninguém. Aqui é um peso e duas medidas", disse.

Me senti mal pra caramba (…) O bagulho virou contra mim de uma forma horrível Camilla

Renata pontuou que não foi "legal" a cena de Thamiris apontando para Vitória contra a parede, e Camilla disse que a atriz foi para o canto da casa de propósito. "Sabe por que isso não me preocupa? A gente sempre é vista dessa forma. A Vitória levantou e ela que foi pro canto da parede", disse. "Ninguém viu a Vitória debochando de mim".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas