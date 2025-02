Gucci comec?a Semana de Moda de Mila?o com casacos de pele enquanto aguarda novo estilista

Por Elisa Anzolin

MILÃO (Reuters) - A Gucci levou uma coleção de casacos de pele, saias lápis finas e vestidos slip dress à passarela para seu desfile outono/inverno, apresentando estilos para mulheres e homens elaborados por seu estúdio enquanto a marca italiana aguarda seu próximo designer.

Modelos desfilaram em um espaço amplo, com tapete verde escuro e cortinas de veludo, desfilando vestidos de combinação com barra de renda, sobretudos de lã com ombros arredondados e ternos transpassados com lapelas alongadas.

Justin Hurwitz conduziu uma orquestra ao vivo que tocava enquanto modelos passavam pela passarela no formato do logotipo G da marca, carregando bolsas de vários tamanhos e cores, com volumosos colares de ferradura balançando.

A proprietária Kering está reformulando a Gucci, sua maior marca, e havia anunciado no começo deste mês a saída abruta do estilista Sabato de Sarno após menos de dois anos. De Sarno mudou o foco da Gucci para mais designs clássicos minimalistas e enfatizou uma cor vermelha brilhante em suas coleções.

Falando com jornalistas antes do desfile, o diretor executivo da Gucci, Stefano Cantino, não precisou o cronograma para a próxima mudança de diretor criativo e disse que os executivos estão focados em “trabalhar para o bem da marca”.

Antes uma das maiores histórias de sucesso do setor, com rápido crescimento entre 2016 e 2020, a marca centenária ficou para trás quando o gosto dos consumidores se afastou dos designs barrocos e de gêneros fluídos de Alessandro Michele. Analistas não esperam uma recuperação até o próximo ano.

A Semana de Moda de Milão, que começou nesta terça-feira, termina em 3 de março.