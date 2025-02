Em novo embate, Gracyanne detona Diogo no Sincerão do BBB 25: 'Covarde'

Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida tiveram mais um embate na casa mais vigiada do Brasil! A musa fitness escolheu o ator durante o Sincerão desta segunda-feira (24) e deu o adjetivo de covarde para o brother.

O que houve

Gracyanne justificou a escolha. "Covarde, como você sabe, quando escolhe não defender a pessoa que está tendo uma troca com você e escolhe uma outra pessoa. Mais covarde ainda quando não responde as perguntas dela. E não respondendo, a chama para dar uma volta no jardim porque talvez fosse interessante esse VT, ficaria bonito andar de mão dada, sem realmente explicar o motivo", disse.

A sister seguiu com suas críticas, destacando o momento que mais a incomodou. "Principalmente, o que me incomodou, foi não responder uma pergunta muito simples: você admira a sua atitude como homem? Você não pôde responder isso. [...] Quando chamou a Thamiris e não me chamou para o embate, sendo que você tinha um embate comigo, não havia me respondido, falou que eu te ameacei, que lá fora te bateria, e realmente eu devo ter falado isso", completou a musa.