Filho diz que Galvão Bueno fica mal quando não é tietado: 'Não fica bem'

Cacá Bueno, 48, revelou que seu pai, Galvão Bueno, 74, fica frustrado quando sai em público e não é tietado pelas pessoas.

O que aconteceu

Cacá disse que Galvão "é como qualquer artista", ou seja, é "mais movido a aplausos do que dinheiro". "Ele gosta mais de aplausos do que do cheque. Ele fala que quer paz e tranquilidade, mas se ele chegar num lugar e ninguém parar para tirar foto ou [pedir] autógrafo, ele morre".

O filho explicou que o narrador sente que perdeu a importância se não for assediado pelos fãs. "Se ele chegar no aeroporto, passar e ninguém notar, ele vai falar assim: 'tá maluco, acho que perdi a importância, ninguém veio tirar foto comigo'. Ele não se sente bem".

Cacá também revelou que seu pai tem dois defeitos: é exigente e costuma chegar atrasado nos lugares. "Ele atrasa pra c*! Atrasa de verdade. Ele quer que todo mundo já esteja esperando quando ele chega. É o impacto da chegada, ele não quer esperar ninguém".

Cacá Bueno é piloto de Stock Car e o segundo filho de Galvão. Além dele, o narrador também é pai de Letícia Bueno, 50, e Popó Bueno, 46, do casamento com Lúcia Costa. Ele também é pai de Lucas Bueno, 23, do casamento com a atual esposa, Desirée Soares, além de Leo, que é filho de Soares, mas que cresceu ao lado do narrador.