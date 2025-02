Fernanda Torres fez vencedora do Oscar em fracasso de audiência da Globo

Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", participou de um "fracasso" da Globo. A novela "As Filhas da Mãe" (2011), de Silvio de Abreu, ficou marcada pela baixa audiência e foi encerrada dez semanas antes do previsto.

'Fracasso' da Globo

Novela era protagonizada por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpretou Lulu de Luxemburgo. Torres participou de apenas um episódio, em que fez a versão mais jovem de Lulu. Coincidentemente, a personagem se torna uma famosa diretora de arte de Hollywood e vence o Oscar oito vezes.

A produção oscilou entre 25 e 29 pontos de audiência, segundo dados do Ibope divulgados na época. A média de audiência para o horário era de 35 pontos, conforme a própria Globo. Informações foram divulgadas pela Folha de S.Paulo em novembro de 2021.

A novela estreou em agosto de 2001, dias antes dos ataques terroristas em 11 de setembro, nos EUA. Acontecimento foi determinante para a novela não emplacar, afirmou Silvio de Abreu em sabatina promovida pela GloboNews em 2015. Os sequestros de Patricia Abravanel, em 23 de agosto, e Silvio Santos, em 30 de agosto, também "tiraram a audiência" da novela, segundo o autor.

Na época, a Globo negou que "As Filhas da Mãe" foi tirada do ar em decorrência da baixa audiência. Em nota oficial, emissora destacou obra como sucesso pela inclusão do rap como narrativa. Segundo o Memória Globo, a novela saiu do ar antes do previsto por uma "alteração no desenho da produção".

O autor disse que foi punido por não mudar o enredo da trama. Silvio de Abreu ficou afastado das novelas da Globo até 2005, quando retornou com "Belíssima".

Começou um boicote interno, e a coisa não caminhou. Quando você vai fazer uma coisa e o seu patrão não quer que dê certo, não vai dar certo.

Silvio de Abreu em entrevista ao Vem Pod Chegar em 2024.

Após passar anos ausente, Lulu de Luxemburgo reuniu as três filhas para discutir o que fariam com o resort Jardim do Éden, empreendimento familiar apresentado na trama. A comédia mostrava a disputa entre Alessandra (Bete Coelho), Tatiana (Andréa Beltrão) e Ramona (Claudia Raia) —Rosalva (Regina Casé), quarta filha da protagonista, surgiu durante a novela.

Curta passagem por novelas

Com várias participações em filmes e séries, Fernanda Torres não faz parte do elenco fixo de uma novela desde 1986. A última obra foi o remake de "Selva de Pedra", em que ela interpretou a personagem Simone —feita por Regina Duarte na primeira versão.

Antes, ela atuou em "Eu Prometo" (1983), "Brilhante" (1981) e "Baila Comigo" (1981). Em entrevista ao jornal O Globo, em 2024, Fernanda Torres revelou ter sido convidada para interpretar Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". Ela disse ter recusado o papel para focar a divulgação de "Ainda Estou Aqui". Debora Bloch foi a escolhida para atuar na obra.