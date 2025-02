Ex-funcionária diz que 'amiga' forjou assinatura de Ana Hickmann em banco

Uma ex-funcionária das empresas administradas por Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, afirma ter presenciado uma então amiga da apresentadora falsificar suas assinaturas para pelo menos um empréstimo em banco. O caso é referente ao imbróglio judicial no qual Ana acusa Correa de desvio patrimonial.

O que aconteceu

Bruna Petinelli alega ter visto Claudia Helena dos Santos falsificar assinaturas da apresentadora para ao menos um empréstimo no banco Daycoval. A ex-funcionária abordou o assunto em uma conversa por áudio com Hickmann. O teor do diálogo foi vazado pelo portal Leo Dias e a autenticidade da gravação foram confirmados a Splash pela assessoria de Ana.

Petinelli e Ana tiveram uma "longa conversa", na qual a ex-funcionária conta o que presenciou nas supostas fraudes. Conforme a assessoria da apresentadora, Bruna "trabalhava diretamente com Claudia Helena e Alexandre Correa e sabe de muita coisa". Ela deixou de trabalhar ao lado de Correa em outubro de 2023.

Áudio foi anexado aos processos movidos por Ana contra Alexandre na Justiça. A gravação será analisada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, responsável por investigar o caso.

Hickmann diz que Claudia e Correa estariam se recusando a participar da coleta de material grafotécnico para comprovação de que sua assinatura foi falsificada. A apresentadora alega que teve sua assinatura forjada por Correa e Claudia para um empréstimo de R$ 730 mil no banco Daycoval.

Laudo pericial divulgado recentemente aponta que não houve falsificação da assinatura de Ana no empréstimo. A apresentadora, no entanto, rebate o documento assinado pelo perito Reginaldo Tirotti, e afirma que o processo apresenta "vícios". Esse laudo divulgado agora contrasta com um anterior, feito pelo Instituto Del Picchia, que teria comprovado que sim, a assinatura dela foi falsificada.

Defesa de Alexandre Correa defende que Ana assinou o empréstimo de R$ 730 mil junto ao Daycoval. "A apresentadora, apesar de acusar o marido por quase 500 dias de crime de desvio patrimonial, foi ela mesma quem praticou esses crimes. Isso está sendo apurado na 1ª Vara Empresarial de Arbitragem da Comarca de São Paulo", alegou o advogado Enio Martins Murad.

Caso segue em trâmite na Justiça de São Paulo. Alexandre e Ana se separaram em 2023, após ela o acusar de violência doméstica. A apresentadora também acusa o ex-marido de desvio patrimonial. Em ambos os casos, ele nega as acusações.

Splash não conseguiu contato com Bruna Petinelli e Claudia Helena dos Santos. O espaço segue aberto para manifestação.