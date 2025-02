Encontro de Rudá com Molina faz a reta final de 'Mania de Você' pegar fogo

No capítulo desta terça-feira (25) de "Mania de Você" (Globo), Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Enquanto isso, Rudá se esconde no iate do casal de vilões.

Sua presença será notada facilmente por Molina, mas o rapaz não percebe. Com isso, o pai de criação de Luma surpreende Rudá, que conseguirá fugir desse primeiro embate.

Rudá (Nicolas Prattes) escondido no iate de Molina (Rodrigo Lombardi) na novela 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Gael consola Hugo e aconselha o amigo a compartilhar com a família sobre sua suposta doença.

Evelyn desabafa com Iarlei sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Lorena tira uma foto de Iarlei com Evelyn. Leidi sofre um golpe de um turista e acaba tendo suas joias roubadas.

Viola aconselha Michele a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano. Nahum mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.