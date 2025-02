Em foto rara, Bruna Lombardi se declara ao marido, Carlos Alberto Riccelli

Bruna Lombardi, 72, se derreteu pelo marido, Carlos Alberto Riccelli, 78.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (25), a atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um clique raro ao lado do ator. Na imagem, o casal aparece em pura sintonia.

Bruna, logo, se declarou ao companheiro. "E a nossa história continua...", escreveu Bruna na legenda da publicação.

Os fãs do casal, então, se manifestaram. "Lindos e abençoados", disse uma; "Inspiração de casal", escreveu outra; "Perfeitos, Deus abençoe sempre", comentou uma terceira.

Bruna e Carlos Alberto são casados desde 1994. Eles são pais de Kim Riccelli, 44.