Só vai se repetir em 2161: saiba como ver alinhamento de planetas no Brasil

Fenômeno que poderá ser visto nos próximos dias no Brasil deve "alinhar" sete planetas no céu, em um evento considerado raro pelos astrólogos.

O que vai acontecer

O alinhamento previsto será visível em quase todo o mundo. Segundo o site especializado Starwalk, alguns locais terão melhores condições de visualização à medida que os planetas se elevam acima do horizonte.

No Brasil, a melhor visibilidade deve ocorrer em 4 de março. Para conseguir acompanhar o fenômeno, é possível utilizar aplicativos que mostram o céu em tempo real, como o Stellarium e o próprio Star Walk 2. Após o pôr do sol, busque a localização dos planetas, procure um local com o horizonte sem nuvens e o mais livre possível, sem prédios e demais obstáculos visuais.

Sete planetas irão se alinhar. Segundo o Starwalk, os planetas que irão dividir o céu de forma visível a partir da Terra serão Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte. "Este alinhamento planetário coincide com a Lua Nova, então haverá a oportunidade perfeita de observar objetos mais fracos como Urano e Netuno", diz o portal.

De acordo com a previsão, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Marte serão facilmente avistados a olho nu. Já Urano e Netuno exigirão equipamentos como um binóculo ou um pequeno telescópio para serem vistos.

Conforme o Starwalk, Saturno será o planeta mais difícil de se ver no evento. Os interessados em assistir ao "desfile" completo precisarão saber a hora exata para poder localizar o planeta. Por causa de sua proximidade com o Sol, a janela de observação deste planeta será mais curta.

Marte será o planeta mais ao alto no céu, acima do horizonte sul. O segundo planeta mais brilhante será Júpiter, seguido por Urano, Vênus, Netuno e Mercúrio. Por último, Saturno.

Eventuais "alinhamentos" não são extremamente raros. É comum conseguir visualizar dois ou três planetas logo após o pôr do sol. No entanto, a conjunção de sete planetas, como a prevista para a próxima semana, é, sim, considerada rara. Segundo previsão do Starwalk, o alinhamento com todos os planetas só deve acontecer novamente em 2161.

Entenda o que é o fenômeno

O termo "alinhamento planetário' significa que vários planetas se reúnem em um lado do Sol ao mesmo tempo. Segundo o Starwalk, o evento é conhecido de forma informal como "desfile planetário" e indica que vários planetas são visíveis a olho nu em uma noite.

Apesar da ilusão de estarem alinhados, os planetas não estão, de fato, em uma linha reta. A aparente "sequência" de planetas acontece por causa das respectivas órbitas em relação ao Sol. A explicação do alinhamento corresponde ao movimento de translação dos planetas, ou seja, o tempo que demoram para dar a volta ao redor do Sol.

Os planetas formam uma linha, mas não é perfeitamente reta. Todos os planetas orbitam o Sol quase no mesmo plano. Como resultado, quando vistos da Terra, os outros planetas parecem mover-se ao longo da eclíptica, a trajetória anual do Sol no céu Starwalk

Existem diferentes tipos de alinhamentos planetários, diferenciados conforme o número de planetas participantes. São considerados "mini" alinhamentos planetários aqueles em que há três planetas; "pequeno" quando há quatro planetas envolvidos; "grande" quando há cinco ou seis; e "completo" quando há todos os planetas do Sistema Solar. Segundo o Starwalk, este último cenário pode ter a participação, também, de Plutão (reclassificado como planeta anão).