Deezer anuncia sorteio de entradas VIP para show da Lady Gaga em Copacabana

Plataforma oficial do evento, a Deezer está promovendo concurso que vai sortear 15 pares de ingressos para o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio, no dia 3 de maio.

O que vai rolar

Para participar do concurso, é necessário se inscrever no site todomundonadeezer.com.br, entre esta terça (25) e 10 de abril, ser maior de 18 anos e ter uma conta Deezer com a oferta Premium, Duo ou Family ativa. Cada CPF pode se inscrever uma vez.

Os vencedores e seus acompanhantes terão passagens e hospedagem pagas. A participação é exclusiva para pessoas físicas.

Os Superfãs da Deezer, que mais ouvirem Lady Gaga na plataforma, também terão chance de ganhar convites para o show. Serão escolhidos dois superfãs, um residente do Rio de Janeiro e outro de qualquer lugar do Brasil, que poderão levar um acompanhante e terão todas as despesas pagas.

Além disso, a Deezer lançará o Canal Gagacabana, com conteúdos exclusivos para celebrar a chegada da cantora. Entre os conteúdos que serão disponibilizados estão: playlist oficial do show, discografia completa, quizzes interativos e playlists temáticas para momentos —como malhar, dançar, chorar e relaxar— tudo 100% Lady Gaga.

Lady Gaga no Rio

A produção do megashow é da Bonus Track, em parceria com a Live Nation. O evento é apresentado pela Corona e tem patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Deezer e outros parceiros.

Para mais informações e para se inscrever no concurso, vá ao site todomundonadeezer.com.br.