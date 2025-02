De Carla Perez às ‘Sheilas’: as musas do Axé que ficaram nuas na Playboy

Durante décadas a Playboy tirou a roupa de diversas personalidades da TV, da música e do esporte brasileiro. Entre as capas mais memoráveis da revista no Brasil, estão aquelas protagonizadas por musas icônicas do Axé, a exemplo de Carla Perez e as "Sheilas" Mello e Carvalho.

Carla Perez

Carla Perez Imagem: Reprodução/Instagram

Musa do É o Tchan, Perez estampou sua primeira Playboy em outubro de 1996. A edição da dançarina foi um verdadeiro sucesso, com 778 mil exemplares comercializados.

Carla voltou a posar nua para a publicação em abril de 1998, dezembro de 2000 e estampou um pôster da revista em janeiro de 2001.

No entanto, Perez afirma ter se arrependido de seus ensaios. "Depois que me tornei mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Na verdade, me arrependo por não ter a consciência cristã [que tenho hoje] antes", declarou em entrevista ao extinto site Ego.

Sheila Mello

Sheila Mello Imagem: Reprodução/Instagram @vernerbrenan

Substituta de Carla Perez no É o Tchan, Sheila Mello posou numa algumas vezes na Playboy. Seu primeiro ensaio foi publicado em novembro de 1998, com 725 mil cópias vendidas.

Em setembro de 1999, ela posou pelada ao lado de Scheila Carvalho, em um ensaio que vendeu 838 mil cópias. Depois de um hiato, Mello fez novo ensaio em janeiro de 2002.

Scheila Carvalho

Scheila Carvalho Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecida como morena do É o Tchan, Carvalho também aproveitou o sucesso do grupo de Axé para posar nua. O primeiro ensaio da musa para a Playboy foi em fevereiro de 1998, com 845 mil exemplares vendidos. Ela voltou a tirar a roupa para a publicação em 1999, dessa vez em um ensaio ao lado de Sheila Mello.

Scheila Carvalho voltou a posar para a revista adulta em novembro de 2000 e em dezembro de 2001, dessa vez em capa dupla com a apresentadora Luize Altenhofen. Depois de um hiato, a dançarina posou nua novamente para a publicação em abril de 2009. Curiosamente, naquele ano seu marido, Tony Salles, também tirou a roupa, mas para a revista gay G Magazine.

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro Imagem: Reprodução/Instagram

Rosiane Pinheiro tentou ser dançarina do É o Tchan, mas fez sucesso no balé da Gang do Samba. Em 1998, ela foi considerada a musa da Copa do Mundo que aconteceu naquele ano, quando também posou pelada.

A ex-dançarina já declarou que o ensaio para a Playboy lhe abriu portas e garante não se arrepender das fotos.

Daniela Freitas e Leila Faria

Daniela Freitas e Leila Faria Imagem: Reprodução

As ex-dançarinas do grupo Cia de Pagode, Daniele Freitas e Leila Faria posaram nuas para a revista em fevereiro de 1999 em um ensaio feito em conjunto.