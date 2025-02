Dantinhas: Camilla é manipuladora e não poupa esforços para distorcer fatos

O embate entre Camilla e Vitória Strada tem sido um dos principais temas do BBB 25. A trancista chegou a acusar a atriz de racismo, com o apoio de sua irmã, Thamiris. Este foi um dos temas debatidos por Dieguinho e Dantinhas no Central Splash desta terça-feira (25).

Uma das acusações que Camilla fez para Vitória foi de que a atriz supostamente teria lhe chamado de agressiva enquanto elas discutiam. No entanto, Vitória não usou essa palavra. Apesar disso, a atriz tem se desculpado com as duas, inclusive durante o último Sincerão.

Dantinhas acredita que as irmãs têm feito um jogo externo ruim, apesar do público saber como Vitória respondeu Camilla. Dieguinho discorda, e defende que Camila começou toda uma crise e, depois que o caos já estava instaurado, decidiu apontar para a atriz como a grande culpada de tudo.

O público está vendo que não é culpa da Vitória. Me desculpa, mas nas entrelinhas elas querem dizer que a Vitória foi racista (...) Que mensagem é essa elas estão passando? De que acontecimento? Do que elas estão falando? (...) Elas viram que exageraram e pegaram a carta da militância.

Dantinhas

Dieguinho acredita que elas estão usando uma luta social para seu benefício pessoal, mesmo tendo local de fala neste assunto.

Se a situação estivesse acontecido exatamente como elas descreveram, o público estaria do lado delas. As pessoas estariam do lado delas como a gente já viu ficando com outros participantes.

Dieguinho

Elas inventaram uma situação para tentar sair por cima e para poder usar a carta da militância. É tudo muito bem arquitetado. É uma coisa triste que está acontecendo, mas é uma manipulação da situação, uma dissimulação muito bizarra.

Dantinhas

