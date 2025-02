'Coração parece que chora junto', diz mãe de Vitória sobre filha no BBB 25

Mãe de Vitória Strada, 27, Marisete ficou sentida ao ver os últimos acontecimentos do BBB 25.

O que aconteceu

Desde que a atriz rachou com seu grupo, a convivência com Thamiris e Camilla ficou extremamente sensível. Na visão das cariocas, Vitória traiu o grupo e ainda não se importou com as aliadas a partir do momento que tomou uma decisão considerada egoísta por elas.

Como consequência disso, nas últimas semanas, Vitória foi alvo de muitas críticas das sisters do quarto Nordeste. Como se não bastasse, a atriz ainda foi indicada por João Pedro ao Paredão, após o líder ouvir o lado de Camilla na história.

Para Marisete Strada, acompanhar o sofrimento e o isolamento da filha é algo doloroso. "Só uma mãe pode mensurar a dor que sinto vendo minha filha sendo tratada assim. Parece que o coração chora junto com você", disse para Splash.

Ainda que Vitória tenha tentado se desculpar com as ex-aliadas, o grupo rachou definitivamente após a formação do Paredão. Na ocasião, Guilherme se posicionou contra o que as meninas do quarto Nordeste estão fazendo com a atriz.

Para elas, a aproximação de Vitória com Guilherme e Diego Hypolito foi algo repentino e inesperado, já a mãe da atriz torce muito para que essa aliança se fortaleça. Acredito muito nessa amizade, torço para serem aliados, porque entendo que eles têm muito em comum. Nesta fase, quando eles estão juntinhos, meu coração fica quentinho vendo o carinho que eles têm uns pelos outros".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas