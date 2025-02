Christina Rocha expõe desejo de comandar reality show: 'Não seria boazinha'

Christina Rocha, 67, surpreendeu o público ao surgir numa chamada do BBB 25 (Globo) no início do ano. A apresentadora, que deixou o SBT em maio do ano passado, mergulhou no mundo dos realities shows e até ganhou um seu: o Arrocha, Christina no Kwai. Segundo ela, é uma fase reinvenção profissional.

O ano de 2024 foi de mudanças pra mim. Estava querendo fazer coisas novas mesmo, é bom arriscar, fazer outras coisas. Quando tive a oportunidade de fazer um vídeo pro Big Brother foi uma coisa nova. Eu sou geminiana, né? Às vezes, ficamos muito tempo fazendo uma mesma coisa e é muito bom ir para novos caminhos. Novos ciclos se abrem, novos caminhos, e eu estou adorando fazer esse programa com o Kwai, porque gosto de entretenimento e coisas leves.

Christina Rocha, em entrevista exclusiva para Splash

A apresentadora revelou que escondeu de amigos e até familiares o convite da Globo para gravar uma chamada do BBB 25. "O silêncio é a alma do negócio. Eu, apesar de ter esse jeitão expansivo, sou muito fechada com as minhas coisas, principalmente com as minhas coisas profissionais. Então, quando surgiu a oportunidade, não falei para ninguém e fiquei na minha".

Quando foi ao ar, todo mundo ficou: 'nossa, você não falou nada' . E eu disse: 'às vezes, ficar quietinha é melhor. Deixa surgir, deixa aparecer'. Fiquei na minha e foi aquele boom que nem eu esperava. A repercussão foi maior do que eu esperava e fico feliz. Tomara que repercuta coisas boas de 2025, mais coisas ainda.

"É momento de reinvenção"

Christina Rocha estreou em janeiro o programa Arrocha Cristina, no Kwai. A atração voltada ao universo dos realities shows vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 18h (de Brasília), na plataforma de vídeos.

Estou adorando, amo ser comunicadora. Nunca tive vergonha de falar: assisto a reality shows porque sempre gostei. Está sendo uma oportunidade maravilhosa... Quando entro nas coisas, entro mesmo de cabeça. Não sou mais ou menos. Entrei nesse projeto com alma e estou muito feliz de estar fazendo essa parceria com o Kwai.

Novo trabalho está fazendo a apresentadora respirar Big Brother e outros realities shows quase que 24 horas por dia. "Durmo com Big Brother, acordo com Big Brother. Não aguento, só falta eu estar na casa. Claro, para fazer um programa sobre o Big Brother, não só sobre o Big Brother, mas 90% sobre o programa, você tem que estar atento."

Ela, no entanto, caiu na risada ao ouvir se não era o nome ideal para comandar o Sincerão do BBB — dinâmica de caos entre os brothers. "Ai, gente, dá vontade de falar tanta coisa, né? Não ia ser muito boazinha, não. Eu ia ser mais dura. Se tivesse que dar bronca, eu daria mesmo. Quem sabe? Só me convidarem, gente. Sincerão é comigo mesmo. Vou arrebentar."

Apresentar eu topo, mas participar de um reality é muito difícil [eu aceitar]. Gostaria de apresentar reality, sim, qualquer tipo de reality. É gostoso e a pessoa que apresenta tem que ter personalidade, tem que ser dura na hora que tem que ser dura e tem que ser legal na hora que tem que ser legal. Gosto muito de reality, mas apresentando, não participando.

O desafio profissional com um programa na internet está sendo encarado por Christina como um momento de "reinvenção". Afinal, ela ficou 14 anos à frente do programa Casos de Família e teve uma fase de um mês no jornalístico Tá na Hora —ambos do SBT.

É momento de reinvenção, estava querendo muito. Acho que Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu jamais vou fazer alguma coisa que não goste. Se precisar falar não, eu falo e não faço só pra agradar. O que é interessante para mim é o que eu amo fazer. Aprendi a dizer não quando você realmente não quer fazer uma coisa de coração.

Carinho do público do universo de realities shows tem surpreendido Christina Rocha após ter sido obrigada a "engolir sapos" ao longo da carreira. "Me senti querida, acolhida pelo pessoal da internet. Isso não tem preço para mim. Estou me reinventando nesse sentido de trabalhar também com a internet, mas o que mais me tocou, sinceramente, esse ano, foi o carinho das pessoas comigo".

Fiquei super feliz, é muito bom e acho que as pessoas sacam quando a gente é verdadeira, quando gostamos do que fazemos. Queria até agradecer todo mundo que que está me dando força, que está me dando apoio. É isso que vale. Tantos anos de carreira, muitos sapos a gente engole, mas, quando você tem reconhecimento do público, não tem dinheiro que pague. Sou muito agradecida a isso.

"Não estou sabendo de nada"

Christina Rocha teve o seu nome discutido no SBT para um retorno ao comando do Casos de Família após os testes sem sucesso de Pablo Marçal, Cariúcha e Jojo Todynho. Para Splash, a apresentadora afirma que não foi procurada pelo canal, mas não fechou as portas para conversar.

Christina Rocha apresentou o Casos de Família no SBT e 2009 a 2023 Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Primeiro, não estou sabendo de nada. Eu li algumas notas que saíram, mas não sei. Se surgir, é uma coisa que eu tenho que pensar muito. Pensar se vai ser, realmente, bom para mim. Se vai mudar alguma coisa, teria que estudar. Até agora eu não recebi nenhum convite do SBT. O que eu soube foi pela imprensa.

Ela confidenciou que está ouvindo projetos após entrar no Kwai. Ou seja, o seu atual momento é de análise minuciosa do mercado. "Não é impossível [voltar ao SBT], mas depende de tantas coisas. Muita coisa está aparecendo para mim. Acho que o futuro a Deus pertence, mas não é uma coisa impossível."

Projeto com Kwai sobre realities shows, segundo Rocha, mostra que sua imagem não ficou "colada" ao SBT. "A gente tem que se inventar e eu renasci. Eu não nasci colada a nenhuma empresa. Não nasci colada a alguém. Existe libertação, é essa a sensação. Existe vida fora do que você está acostumado. É isso que eu estou vivendo e estou adorando."