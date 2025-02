Chico: Vitória é um delírio das redes sociais e será eliminada do BBB 25

Vitória Strada está em mais um Paredão no BBB 25. A atriz disputa sua permanência no programa contra Diogo e Vilma, e o resultado será divulgado na edição ao vivo desta terça-feira (25). Chico Barney e Bárbara Saryne falam sobre seu futuro no programa durante o Central Splash de hoje.

Apesar da última parcial da enquete UOL mostrar uma possível saída de Vilma do programa, com 46,18% dos votos. Vitória aparece logo em seguida, e Diogo não corre riscos para o público do UOL

Para Bárbara Saryne, o público do BBB tinha um pequeno ranço de Vitória, mas ela soube aproveitar bem o espaço no Sincerão da noite de segunda-feira (24). Na dinâmica, ela rompeu relações com Camilla, com quem tem tido embates nos últimos dias. Ela acredita que Diogo vai deixar o programa.

Eu imagino que por ser a história do momento ela consiga reverter esse resultado das enquetes e continuar no jogo. Mas acho que vai ser um Paredão bem apertado

Bárbara Saryne

Já Chico Barney acredita em uma eliminação de Vitória. O colunista do UOL acredita que o favoritismo da atriz é apenas nas redes sociais, e o público do sofá não comprou sua presença "fraca" na edição.

A Vitória é um delírio do Twitter. Ela não é popular em absolutamente nenhum outro lugar que realmente exista, na internet ou no mundo real. Eu tenho a impressão que ela Vitória não só será eliminada, mas como será extremamente te eliminada na noite desta terça-feira

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.