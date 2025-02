Carolina Dieckmann compara fotos aos 23 e aos 46 anos: 'Deu bom ou ruim?'

Carolina Dieckmann, 46, comparou sua imagem atual com a que ostentava aos 23 anos, época em que gravou a novela "Mulheres Apaixonadas" (Globo).

O que aconteceu

A atriz convidou seus seguidores a opinarem a respeito de sua evolução estética ao longo desses anos. "E aí? Deu bom ou deu ruim?", questionou ela, abrindo uma enquete nos stories de seu Instagram.

Carolina filosofou sobre a importância de envelhecer com saúde e satisfação. "Me mandaram essa foto do Instagram e falei: 'Caramba!' Como é bom se cuidar. Como é bom procurar um profissional que você admira, que confia, e ver que dá para gerenciar o seu envelhecimento, amadurecimento do jeito que você quiser, com cuidado. Não só se cuidar, mas também ser cuidada."

Ela volta em breve ao horário nobre da Globo, no remake de "Vale Tudo". Será Leila, personagem que na versão original da história, de 1988, foi interpretada por Cássia Kis, 67.