Carla Perez recria capa icônica da banda É o Tchan: 'Homenagem'

Carla Perez, 47, recriou nas redes sociais a capa do álbum "É o Tchan do Brasil", lançado em 1997 pela banda homônima - da qual ela fez parte entre 1995 e 1998.

O que aconteceu

Nas fotos, a dançarina posa com o mesmo biquíni, estampado com a bandeira do Brasil, que usou nas artes originais do CD. "Amores! Neste Carnaval, farei uma homenagem linda aos looks mais icônicos da minha carreira durante esses 30 aninhos", declarou ela, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários da publicação, diversos fãs se emocionaram com a homenagem. "Muito maravilhosa! Ativou a memória", enalteceu uma internauta. "Gente, voltei à minha infância quando eu corri com meus pais para comprar esse CD! Que demais! Carla Perez sempre maravilhosa!", emocionou-se outra. "Minha musa de todo sempre. As meninas da escola, inclusive eu, queriam ser a Carla Perez. Ver essa capa numa nova versão me trouxe muitas memórias boas", declarou uma terceira.

Carla Perez anunciou recentemente que vai se aposentar após o Carnaval de 2026. "Aqui começam os preparativos para a minha despedida. Ela será oficialmente no Carnaval de 2026. Daí, vocês se organizam para estar aqui, pertinho de mim", declarou, na ocasião.