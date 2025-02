Cantor da abertura de 'História de Amor' é pai de um dos atores da novela

Ivan Lins, 79, é a voz por trás de "Lembra de Mim", canção que embala a abertura de "História de Amor" (1995). O que alguns não sabem é que o músico e compositor é também pai de um dos atores da novela, que está de volta às tardes da Globo.

Música marcante

"Lembra de Mim" foi composta por Ivan Lins e Vitor Martins, 80. A música faz parte do álbum "Anjo de Mim", lançado em 1995, e marcou época justamente por ter sido escolhida para a vinheta de abertura da novela de Manoel Carlos.

Por coincidência, Claudio Lins, filho de Ivan Lins, está na trama como Bruno Moretti. O rapaz é filho de Mauro (Umberto Magnani) e Rafaela (Marly Bueno), e irmão de Carlos (José Mayer) e Bianca (Maria Ribeiro).

Capa do álbum 'Anjo de Mim', de Ivan Lins Imagem: Divulgação

Ivan Lins compôs a melodia da música inspirado em uma desilusão amorosa. Em vídeo publicado em seu Facebook, o músico conta que morava em Nova Iorque quando "esboçou" a canção no piano. A letra viria poucos anos depois pelas mãos de Vitor Martins.

Quando chegou a letra, me deu um aperto no coração. Me veio a lembrança de uma paixão de juventude, que terminou quase bruscamente, me deixando mal por quase 2 anos. Além de nunca mais ter visto, sentia medo de um dia reencontrá-la, para dizer a verdade. O que realmente aconteceu há alguns anos, na saída de um show, no extinto Canecão, e balançou, mas depois passou.

Ivan Lins

Parceria entre Ivan Lins e Vitor Martins durou 50 anos Imagem: Divulgação

A partir de 1998, a canção foi regravada por inúmeros artistas renomados. Emilio Santiago (1946-2013), Leila Pinheiro, Dori Caymmi, em dueto com a irmã, Nana Caymmi, Diogo Nogueira, entre outros nomes deram suas versões à célebre composição de Ivan Lins e Vitor Martins.

Outros sucessos de Ivan Lins viraram temas de novelas. "Lua Soberana", em "Renascer"; "Vitoriosa", em "Roque Santeiro"; "Vieste", em "Sonho Meu"; "Ai Ai Ai Ai Ai", em "Mulheres de Areia"; "Água Doce", em "Éramos Seis"; são alguns exemplos.

Casamento com Lucinha Lins

Ivan Lins foi casado com a atriz e cantora Lucinha Lins, 71, entre 1971 e 1982. À época, o término do casamento dos artistas foi muito exposto pela mídia. Ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo, Lucinha revelou que o final da relação com o músico a fez ser "execrada por conta do machismo".

Lucinha Lins e Ivan Lins; ao lado, a atriz com os filhos Imagem: Reprodução

Lucinha também relembrou o ataque dos fãs por conta do término. Em entrevista ao Conversa com Bial, em 2023, a atriz que hoje está no elenco de "Volta por Cima" (Globo), relembrou com carinho a relação com Ivan e o sufoco que passaram juntos.

Mas incomodou muita gente, nosso amor incomodou muita gente. Tinha torcida contra, a barra foi pesada. O absurdo disso tudo é que existia um casamento lindo com o Ivan Lins, que durou 11 anos. Construímos coisas lindas. Só que nós não sabíamos que éramos o 'casal 20' da música brasileira. Só na cabeça das pessoas.

Lucinha Lins

Juntos, Ivan e Lucinha tiveram três filhos, incluindo Cláudio Lins, ator de "História de Amor". Eles também são pais de João Lins e Luciana Lins, que não seguiram carreira artística.

Cláudio Lins e Carla Marins em 'História de Amor'; ao lado, o ator com o pai, Ivan Lins Imagem: Divulgação

Carreira de Cláudio Lins

Cláudio Lins, 52, começou a atuar no teatro em 1984, aos 11 anos. Em entrevista recente ao jornal O Globo, Lucinha Lins disse que Cláudio Tovar, ator e seu marido há 40 anos, foi quem influenciou o filho a se dedicar aos palcos.

"História de Amor" foi a primeira novela de Cláudio Lins. A oportunidade veio após duas participações no extinto "Você Decide", que marcou a estreia do ator na TV.

Cláudio Lins em cena com Umberto Magnani e Yara Côrtes em 'História de Amor' Imagem: Bruno Calazans/Globo

Bruno engata uma relação com Joyce, papel de Carla Marins. Grávida, a moça é abandonada por Caio (Ângelo Antônio), e acaba amparada pelo riquinho, que se apaixona de verdade por ela. Ao final da história, porém, a filha de Helena (Regina Duarte) escolhe dar uma chance ao pai de sua filha. Carla Marins e Cláudio Lins repetiram o par romântico em "Uma Rosa com Amor" (SBT).

Cláudio Lins e Carla Marins Imagem: Carol Soares

Cláudio Lins esteve em novelas e minisséries de diversas emissoras. Na Globo fez "Chiquinha Gonzaga", "Sabor da Paixão" e "Babilônia". Já no SBT, além de "Uma Rosa com Amor", esteve em "Esmeralda" e "Amor e Revolução". Sua última participação na telinha foi em "Terra e Paixão" (Globo-2023).