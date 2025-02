Camilla desabafa após tretas no BBB 25: 'Dá vontade de sair'

Na academia do BBB 25 (Globo), Camilla desabafou com Gracyanne minutos após ter uma conversa com Vitória Strada sobre o atrito entre as duas antigas aliadas.

O que aconteceu

Gracyanne relatou à trancista que se envolveu com a história. "Me envolver tanto de sentir a dor do outro, e aqui não é sobre isso", diz.

Camilla reforçou. "Aqui é um jogo. Eu não vou abrir mão do prêmio por conta deles. Não tem muito o que fazer".

A sister, contudo, afirmou que não vai se abalar. "Agora vou fazer o que a dinâmica me pede e, assim, tenho total liberdade para agora fazer o que eu quiser com qualquer um".

Ontem, ali, naquele momento [Sincerão]... Tem hora que dá tanto desespero, que você está com o nervo à flor da pele, falei que dá vontade de sair. Só que eu falei para ela [Thamiris], não dá para sair. Para a gente, não dá, não para desistir. Camilla

Gracyanne confortou a amiga. "Nunca foi sobre desistir e não vai ser agora".

