Camilla diz 'odiar briga' e chora: 'Agora eu sei que preciso de terapia'

Camilla desabafou com Thamiris sobre os recentes conflitos que teve com Vitória Strada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

As irmãs analisaram o atrito e como a confusão repercutiu. Camilla, que, mais cedo, selou a paz com Vitória, afirmou não gostar desse tipo de estresse, pois faz com que ela reviva memórias traumáticas de quando ainda era criança.

Camilla: "Eu tenho pavor de briga. Mas eu sou a pessoa que mais arruma confusão. Eu vou com medo mesmo. Thamiris, só eu sei como eu fico desesperada com briga".

Thamiris: "É a segunda vez que você dá esse grito. Caralh*, me dá um desespero quando você dá esse grito".

Camilla: "Porque eu lembro da minha mãe brigando. Eu sei que eu, agora, preciso de terapia, porque agora eu consigo entender como as coisas da minha infância mexeram com a minha cabeça".

