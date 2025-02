Camilla afirma para Renata que um aliado falou mal dela: 'Tu vai descobrir'

Camilla, 34, garantiu para Renata, 33, durante esta madrugada, que um aliado da bailarina falou mal dela pelas costas no BBB 25.

O que aconteceu

Após ser apontada pela cearense no Sincerão, a trancista fez questão de conversar com a sister. Camilla expressou o quanto estava abalada e chateada com todos os acontecimentos da casa, principalmente, por ser taxada como "agressiva", enquanto Vitória era vista por "vítima" por todos.

Depois de pontuarem todas as diferenças desde o início do jogo, Camilla afirmou que um aliado de Renata a criticava pelas costas. "Eu já escutei várias coisas aqui da casa sobre outras pessoas também", afirmou.

Renata recordou que a sister já tinha comentando isso sobre ela e pediu que Camilla fosse mais específica. "Não, agora tu vai dizer", insistiu a bailarina.

A carioca garantiu que não falaria mais nada. "Eu vou falar nada. Porque tu vai descobrir... tu vai descobrir".

Com a cearense insistindo para saber o que Camilla ouviu, a trancista recuou, afirmando que não lembrava ao certo o que ela mesma tinha falado naquela situação. "Eu não lembro a minha pate, eu quero lembrar a minha parte, juro pra tu, se eu lembrar a minha parte, eu conto", explicou.

Renata garantiu que precisava saber apenas a parte da pessoa que criticou ela. "Não, porque aí vai parecer sabe o que? Que eu tô fazendo fofoca", rebateu Camilla.

A bailarina questionou, então, se a pessoa falou mal dela e de Eva. "Não, só de tu. E é uma pessoa que anda com vocês. Só isso que eu vou ter pra falar", finalizou a carioca.

