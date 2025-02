Biancardi pede ajuda para derrubar perfil racista contra filhas de Neymar

Bruna Biancardi, 30, pediu a ajuda de seus seguidores para tirar do ar um perfil que faz ataque racistas contra as filhas de Neymar, 33.

O que aconteceu

A modelo divulgou prints da página e pediu aos fãs que a denunciassem até que a mesma fosse deletada. "Preciso da ajuda de vocês. Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?", anunciou, nos stories de seu Instagram.

O apelo de Biancardi parece ter dado resultado: a página já está fora do ar.

Ela também acionou a Justiça para que as devidas medidas legais a respeito sejam tomadas. "Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor."

Bruna é mãe de Mavie, 1 ano, e espera sua segunda filha de Neymar, que se chamará Mel. O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, 13, e de Helena, 7 meses, frutos de outros relacionamentos.