Bella Campos é elo fraco de Vale Tudo e precisa preparar psicológico

A Globo divulgou a primeira chamada do remake de Vale Tudo, novela que chega na programação da emissora em março. Este foi um dos temas do Splash Show desta terça-feira (25).

Um detalhe que movimentou as redes sociais foi a presença de Bella Campos como a personagem Maria de Fátima, interpretada na versão original por Gloria Pires. Completam o elenco nomes como Débora Bloch e Cauã Reymond.

As críticas para Bella Campos, segundo Ricky Hiraoka, convidado do Splash Show, devem crescer ainda mais com a estreia da novela. Ele também considera cedo cravar que a atriz não vai se sair bem no papel.

Acho que isso já indica que essa menina precisa estar muito preparada. Ela vai sofrer um hate imenso. Ela precisa blindar psicologicamente, ter o apoio de colegas. Com certeza ela vai ser pegada para Cristo, e se essa novela não decolar, vai ser o bode expiatório das pessoas

Ricky Hiraoka

Ricky antecipa que as comparações da trama com a versão original são inevitáveis, mas Bella pode ser o elo mais vulnerável do elenco. Ele dá o exemplo de Débora Bloch, que vai interpretar a famosa vilã Odete Roitman. "Ela já tem quarenta anos nas costas de carreira. Não precisa provar nada para ninguém".

