Diogo Almeida é o oitavo eliminado do BBB 25 com 43,93% dos votos

Diogo Almeida foi o oitavo eliminado do BBB 25 (Globo), no sexto Paredão. O ator recebeu 43,93% dos votos, contra 32,61% de Vitória Strada e 23,46% de Vilma.

Ao todo, o Paredão teve 75.179.408 votos e foi o recorde da temporada até então.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou. "Aqui temos uma situação inédita: Mãe e filho no mesmo Paredão. Cada um por si. Lembram que falei na semana passada: como fica um sem o outro? Aqui tem o máximo desse sentimento. Essa mulher que há mais de 20 anos sonha em entrar no BBB. Esse cara que se envolveu em tantas histórias aí dentro. Essa mulher de 68 anos que se viu criança aí dentro."

Tadeu segue. "Esses dois estão carregando 2/3 do sofrimento do Paredão. As outras duplas também sofreriam, mas mãe e filho seria diferente."

Depois, ele falou de Vitória. "O único resultado feliz para eles seria a eliminação da Vitória. (...) O que faltou pra Vitória? Faltou como dupla do Mateus? Ou a Vitória como Vitória Strada, superando a insegurança com a mesma confiança da atriz que fez tanto sucesso."

O apresentador citou ainda as relações de Diogo e Vitória como atores. "Dois protagonistas de novelas colocados em papéis que eles preferiam recusar."

Ele refletiu. "Nem novela, nem BBB, nem a vida é maniqueísta. Todo mundo tem seu momento de herói e vilão. Dá trabalho ser protagonista, né? Figurante não passa perrengue. Mas figurante não ganha Oscar. "

Como foi a votação

Diogo Almeida

Média: 43,93%

Voto Único: 45,35%

Voto Torcida: 42,50%



Vilma

Média: 23,46%

Voto Único: 30,39%

Voto Torcida: 16,54%



Vitória Strada

Média: 32,61%

Voto Único: 24,26%

Voto Torcida: 40,96%

