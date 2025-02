Assumidos, Allan Souza Lima recebe carinho de Débora Nascimento em barco

Allan Souza Lima, 39, publicou vídeo recebendo carinho da namorada Débora Nascimento, 39, em uma viagem de barco.

O que aconteceu

Ator publicou vídeo em seu Instagram na manhã desta terça-feira (25) e marcou o perfil oficial da atriz. Os dois estavam em um passeio de barco.

Nas imagens, ele aparece cantando a música "Colors", do Black Pumas, que está tocando no vídeo. Enquanto curte animado a canção, Débora faz carinho no namorado massageando sua cabeça e ombros.

Os dois "assumiram" de vez ainda no começo do mês após especulações, também com Débora fazendo cafuné no ator. O colunista de Splash, Lucas Pasin, chegou a publicar bastidores do casal que já tinham assumido relação para pessoas próximas e estavam "apaixonados".

Publicação de Allan Souza Lima recebeu diversos comentários. "Olha que inglês em dia, OMG", comentou a atriz e fotógrafa Adri Lima. "Quem não escutar essa música e ficar assim, tá ouvindo errado! Lindos", escreveu uma fã. "Que acerto de casal", disse outra.