Apresentador de TV quebra caneca ao vivo em programa e fere a própria mão

Jon Stewart, 62, surpreendeu os espectadores de seu programa The Daily Show (Comedy Central), nos Estados Unidos, ao quebrar uma cena ao vivo e ferir a própria mão com os cacos do objeto.

O que aconteceu

Tudo começou quando o apresentador repercutiu uma notícia sobre a negociação do ex-presidente Joe Biden, 82, com industriais farmacêuticas pela redução do preço de dez medicamentos. "As empresas que subsidiamos com bilhões de dólares estão nos permitindo o privilégio de negociar o preço de dez de seus medicamentos", ironizou ele.

Para Stewart, a medida é insuficiente para sanar o problema do alto custo farmacêutico nos EUA. "Estamos tão insensíveis a isso que realmente apregoamos pequenas rachaduras nessa exploração como vitória. Seria constrangedor se não fosse uma pequena gota no oceano. Porque já pagamos por eles [medicamentos] com nossos subsídios."

A fúria do âncora ao discursar foi tamanha que ele estilhaçou uma caneca na bancada. Na sequência, Jon olhou rapidamente para a mão ferida, escondeu-a e comentou, em um riso nervoso: "Vou para o hospital em breve". Mais tarde, porém, ele voltou a levantar o membro e foi possível notar que o mesmo sangrava.

Mais tarde, Stewart comentou o episódio em seu perfil no X (antigo Twitter), admitindo que exagerou. "Foi um episódio 'bloody good' [expressão em inglês que equivalente a 'bom para caramba'] - com ênfase no 'bloody' ['sangrento', em tradução literal]. Eu sou um idiota", brincou.