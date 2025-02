Aline e Vinícius debocham de Diogo no BBB: 'Cheio de razão, imaculado'

Vinícius e Aline riram de Diogo Almeida e ironizaram o ator no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Aline contou para Vinícius que "o bonitão do Diogo disse que escutou Vinícius dizer que Vilma era insignificante". Vinícius negou a fala, e, minutos depois, os dois seguiram para a sala, onde riram da situação e debocharam de Diogo.

Aline: "Eu fui lá conversar com a mãe dele, numa boa, e ele começou a entrar [na conversa]. E eu: 'Ai, dona Vilma, vim conversar com a senhora'. 'Entendeu, dona Vilma?'. Ele está cheio de ódio, cheio de razão, né?".

Vinícius: "Cheio de ódio, não. Cheio de razão. Ódio quem tem é quem é odioso, e ele não é. Ele é imaculado!".

Aline: "O que é imaculado?"

Vinícius: "Santo".

