Aline e Vilma se resolvem após treta da lentilha no BBB: 'Fiquei sentida'

Aline e Vilma se reconciliaram após desentendimento envolvendo a quantidade de lentilha no almoço da Xepa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Nesta terça (25), dia seguinte à discussão, Aline pediu para conversar com Vilma. No Quarto Fantástico, a policial explicou por que questionou a quantidade de lentilha e garantiu que não teve intenção de prejudicar Diogo Almeida. Após ouvir Aline, Vilma confessou que ficou chateada, mas fez as pazes com a baiana.

Aline: "Não é a água, sobre render ou não. É a quantidade. Eu até fiz uma ironia, falei: 'Então se eu botar mais água, vai render mais lentilha? Não, porque todo mundo está mais lentilha'. Pra mim, era importante dizer isso para a senhora e para ele...".

Vilma: "Tá bom. Eu fiquei um pouquinho sentida, porque estava tudo tão bem, a gente estava rindo ali na cozinha, você esperando ele para ir para a piscina. E, do nada, mudou tudo. Eu não entendi. Gente, por causa de lentilha? Por causa de separação de comida? De novo?".

As duas selaram a paz com um abraço.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas