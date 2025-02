BBB: Casal Aline e Diogo estremece após descoberta de interesse em Giovanna

O clima esquentou na casa do BBB 25 após o Sincerão desta segunda-feira (24). O casal Aline e Diogo Almeida protagonizou uma discussão no meio da sala depois que Aline descobriu, por meio de outros brothers, que Diogo havia demonstrado interesse por Giovanna no início do reality.

O que houve

Incomodado com a situação, Diogo procurou Aline para conversar. "Você falou que eu estava vivendo um conflito. [...] Parecia que eu estava com você, mas estava na dúvida se queria estar com você ou com outra pessoa."

Aline, visivelmente contrariada, deixou claro que não queria aprofundar o assunto. "Ai, Diogo. Você quer falar sobre isso? Você realmente quer falar sobre isso? Eu entendo que não há necessidade. Não vai fazer a menor diferença pro seu jogo, ou pra convivência, de modo geral, porque são questões que consigo administrar e faço minhas escolhas. Não é nada grave, surreal, absurdo."

Ainda assim, Diogo insistiu. "A forma que você falou ali tava dando a entender que, por exemplo... Não sei, tá, porque você não me falou."

Aline, sem paciência, pediu para encerrar o assunto. "Não faz isso. Eu tô te pedindo. É um direito meu não querer falar sobre isso."

Mesmo com o pedido da sister, Diogo voltou ao ponto inicial. "Você falou 'você tá num conflito'. Parecia que eu tava com você, mas tava na dúvida se queria estar com você ou com outra pessoa."

Diante da insistência, Aline decidiu se afastar. "Eu vou ter que me retirar porque você não respeitou o meu momento. Eu te pedi pra gente NÃO conversar sobre isso!", disse a policial que em seguida se retirou e deixou Diogo sozinho.

Após o episódio, em uma conversa na área externa, a mãe de Diogo não poupou críticas à Aline. "Eu não erro, pelo amor de Deus, não vai estragar tua vida por causa dessa bobeira não. Ela não é mulher pra você não", disparou.