Academia do Oscar tem categoria secreta que nunca teve vencedor; entenda

Mesmo sendo o prêmio cinematográfico mais famoso do mundo, o Oscar conta com detalhes que poucas pessoas conhecem. Um exemplo é a categoria de melhor musical original, criada há 25 anos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que segue sem nunca ter filmes indicados a ela e nem um vencedor.

O que aconteceu

A categoria de melhor musical original é uma modalidade criada em 2000 e voltada para musicais. A intenção era dar visibilidade a essas produções. O mesmo aconteceu com animações, que ganhou uma categoria própria.

Para uma produção ser indicada a melhor musical, duas regras devem ser seguidas. A primeira é ter, no mínimo, cinco músicas originais. A segunda é que todas sejam substancialmente reproduzidas, claramente audíveis e inteligíveis, e devem aprofundar o enredo do filme. O regulamento diz ainda que um grupo de músicas que não seja essencial para o enredo não é elegível na categoria.

É necessário também o mínimo de dez filmes qualificados para a categoria ser apresentada. Por isso, desde a sua criação, ela não foi utilizada, pois nunca houve um ano com os dez musicais qualificados.

A categoria surgiu após diversas mudanças no Oscar envolvendo produções musicais. Anteriormente, aconteceu de títulos serem premiados na modalidade de melhor trilha sonora com somente uma música original —e todas as outras eram arranjos novos de canções já existentes— ou até mesmo não ter nenhuma música inédita.

Visão do palco no Teatro Dolby durante o Oscar Imagem: Kevin Winter/Getty Images)

Assim, em 1939, a categoria foi dividida em duas: melhor trilha sonora e melhor trilha sonora original, sendo esta somente com filmes com composições inéditas. Os nomes das modalidades seguiram mudando, mas mantiveram o mesmo objetivo: separar as canções novas das previamente feitas.

Em 1980, a Academia do Oscar estabeleceu uma modalidade musical, melhor trilha sonora original, sem aceitar adaptações. A intenção era premiar músicas que combinam com o filme e o ajudam a contar uma história.

Atualmente há também a categoria melhor canção original, exclusiva para uma canção que se destaque entre o conjunto da obra.

Musical 'Wicked' é estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande Imagem: Divulgação

