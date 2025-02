Vitória desabafa e pode chamar ex-aliada no Sincerão: 'Cansei de ser fofa'

Vitória Strada desabafou sobre a briga que teve com sua ex-aliada Camilla neste domingo (23) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Vitória deu a entender que chamaria Camilla e/ou Thamiris no Sincerão. A dinâmica acontece ao vivo na noite desta segunda-feira (24), e exige que os emparedados apontem alguém de forma negativa.

Eva, que participava da conversa com a sister, Diego, Guilherme e os gêmeos, simulou o que Vitória poderia dizer: "Tu pode chegar no Sincerão e a primeira frase: É o seguinte, Tadeu, cansei de ser fofa e vou chamar ela?", afirmou.

Vitória disse que "jamais" chamaria aliadas para o Sincerão, mas mudou de ideia ao ouvir uma de uma das sisters. "Thamiris falou: 'Eu deveria ter chamado você'. Então, agora vou chamar mesmo", pontuou.

