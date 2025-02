Vem recorde de rejeição do BBB 25? Enquete do UOL mostra sister em apuros

As parciais da enquete UOL desta segunda-feira (24) mantêm o mesmo cenário e apontam quem deve deixar o jogo nesta terça-feira (25). Vilma, Vitória e Diogo disputam a preferência do público.

Parcial da enquete UOL

Ao longo do dia, Vilma permaneceu na liderança da enquete. No recorte mais recente, às 19h, somava 48,01% dos votos para sair do reality show.

A disputa direta segue com Vitória Strada, que continua na segunda posição. A atriz registra 34,57% dos votos, sem grandes variações.

Enquanto isso, Diogo segue com o cenário mais tranquilo. O brother ocupa o terceiro lugar com 17,41%.

A eliminação será anunciada nesta terça-feira (25), durante a transmissão ao vivo do programa na TV Globo. Vote na enquete do UOL abaixo!

BBB 25 - Enquete UOL: Diogo, Vitória ou Vilma, quem você quer eliminar no 6º Paredão? Resultado parcial Total de 172781 votos 35,23% Vitória 17,11% Diogo 47,67% Vilma Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 172781 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas