Cuidado com o 'Loiro do Banheiro'! Conheça o anime de sucesso 'Hanako-kun'

Caso procure uma lista de animes favoritos da temporada, é capaz de se surpreender ao ver o nome de uma série de terror e aventura para jovens em uma posição de destaque. "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome" não é exatamente o tipo de anime que bomba entre o público, mas ele conquistou uma base de fãs fiel com aventuras nada-assustadoras e uma abordagem curiosas de lendas urbanas de escola.

A história

Nene Yashiro é uma adolescente normal, querendo viver uma vidinha pacata de estudante no colégio Kamome e buscando um crush para chamar de seu. Num belo dia, ela escuta uma fofoca de que existe uma entidade misteriosa no banheiro da escola que é capaz de realizar desejos.

Querendo conquistar um namorado, Nene vai ao banheiro da lenda e invoca a criatura misteriosa Hanako-kun... só que ele é um garoto. E mais do que isso, Hanako é bem informado a respeito de várias figuras da mitologia japonesa e outras assombrações.

Nene e Hanako no anime 'Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome' Imagem: Reprodução/Lerche

Hanako tem dois objetivos: destruir criaturas do mal e espalhar fofocas do bem sobre as criaturas paranormais que habitam o colégio. Após ser salva pelo garoto do banheiro em um incidente causada por ela mesma, Nene se torna assistente de Hanako e passa a entrar em aventuras sobrenaturais com o fantasma.

A relação entre Hanako e Nene é um pouco conflituosa, até por causa da urgência que a garota tem em arranjar um namorado. Não que ela se interesse por alguém em especial, a adolescente quer ser amada por qualquer um que retribua seu sentimento. E no meio do caminho surge Kou Minamoto, um estudante desejado pelas garotas e herdeiro de uma família de exorcistas cujo objetivo é acabar com Hanako.

Que anime lindo!

Criado por Aidalro (pseudônimo de uma dupla), "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome" é uma daquelas obras sobrenaturais pensadas para um público mais jovem. Enquanto o Ocidente engatinha com produções assustadoras para os mais novos, o Japão nada de braçada nesse gênero e tem inúmeros animes e mangás sobre lendas urbanas, yokais e por aí vai.

A história não é apenas Nene e Hanako resolvendo casos na escola, porque o cenário criado por Aidalro é muito rico. O Colégio Kamome é conhecido por ter sete mistérios, sendo que o protagonista é justamente o sétimo deles. No decorrer da trama, vamos aprendendo mais sobre o passado do personagem e, claro, descobrimos quais são os outros mistérios.

Minamoto no anime 'Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome' Imagem: Reprodução/Lerche

O anime de "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome" estreou em janeiro de 2020 e chamou a atenção por sua beleza. Em vez de apostar em uma animação deslumbrante ao estilo "Jujutsu Kaisen", o estúdio Lerche (de "Assassination Classroom") optou por um anime muito estiloso. Os personagens são feitos com traços inconstantes e grossos, algo que dá muita personalidade, e muitas vezes os personagens são desenhados em tamanho pequenino quando é alguma cena de humor.

"Hanako-kun" também fez parte da aposta da Crunchyroll em dublar conteúdos em nosso idioma. Com produção do estúdio DuBrasil, a versão brasileira traz José Leonardo (o Light Yagami de "Death Note") como a assombração Hanako e Flávia Narciso (a Hinata de "Naruto") como Nene Yashiro.

O trabalho muito bem feito ajudou a projetar a série entre os fãs, e encontramos produtos licenciados até mesmo no Brasil. Recentemente, foi lançada uma coleção de cadernos escolares estampados pelo garoto do banheiro, e o anime tem figurado na lista de produções mais assistidas da temporada, mesmo tendo se passado 5 anos desde a estreia dos demais episódios. E que venham mais mistérios do colégio Kamome para agradar os fãs.

Se quiser experimentar sem compromisso, o primeiro episódio está disponível na íntegra no YouTube:

"Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome"

Onde assistir? Crunchyroll (dublado e legendado)