Thamiris compara Camilla a Babu no BBB 25: 'Ninguém via fragilidade nele'

Thamiris desabafou com Camilla, Aline e Gracyanne Barbosa sobre a treta envolvendo ela e a irmã contra Vitória Strada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla e Thamiris analisaram como suas atitudes repercutem no reality show. Thamiris comparou Camilla a Babu, ex-participante do BBB 20, que foi indicado para diversos Paredões em sua edição.

Camilla: "Aqui, nós temos duas personalidades: eu e a Thamiris. As pessoas falam que estão votando em mim porque eu sou muito expansiva, porque eu falo [de forma incisiva]. E a Thamiris, é o quê? Por qual motivo? A Thamiris é a mais tranquila, pensa para falar, abraça todo mundo, brinca, fica que nem uma criança aqui. Qual o motivo? Porque nós duas somos os alvos da semana. Qual é o motivo? Ou é porque acham a gente f*da pra caralh* e que a gente tem coragem?".

Thamiris: "Eu falei: 'Vocês olham para a Camilla como uma pessoa tão forte que não conseguem ver a fragilidade na dor dela'. Então, tipo assim, é muito f*da ver a Vitória, que aparenta ser uma pessoa mais fofa, meiga e frágil chorando. Realmente, dói muito mais do que [ver] a Camilla [assim]. Lembra do Babu? Lá fora, a briga era essa. O Babu é um cara super fofo, super querido, mas, aqui dentro, ele era visto como um homem agressivo porque, na hora de falar, o tom dele era aquele, as expressões dele eram outras. E foi pego pra Cristo aqui dentro. Justamente pela mesma coisa: ele era 'papo reto'. O Babu e o Pior eram exatamente isso! Os dois, dentro de uma casa em que eles tinham coragem de falar as coisas para as pessoas. Só que o Babu é um homem preto, grande, forte e ninguém via fragilidade nele. Só uma estética de pessoa agressiva, furiosa, raivosa".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas