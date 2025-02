Sister detona Delma e comenta treta: 'Ainda bem que não foi com nós'

Vilma comentou nesta segunda-feira (24) sobre a principal discussão do dia anterior e criticou alguns brothers do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vilma relembrou o a discussão envolvendo Camilla, Thamiris e Vitória Strada na noite anterior. "Ainda bem que não foi com a gente. A gente foi para o Paredão, mas ficamos tranquilos. O outro lado... estava entendendo nada. Nem esperava aquilo", disse para seu filho.

Diogo disse que ficou surpreendido com a briga. "Às vezes as pessoas querem dizer coisas e se seguram ao máximo para não botar a perder. E aí quando tem uma folga, põe tudo para fora".

A mãe do brother também voltou a falar sobre a "falsidade" de alguns brothers no reality show. Na noite anterior, Vilma afirmou que nunca confiou em Delma. "Ela é dessa forma. Falsidade pura ali", comentou. "Ela ficou feliz da gente ter ido pro Paredão", completou Dioago.

Vilma ainda avaliou as dinâmicas de grupos no reality. "Não pode confiar não. A gente tá mantendo esse grupo porque a gente tem que manter, né?", questionou. "A minha troca é genuína", pontuou Diogo.

A sister disse que também tem uma troca genuína, mas que "tem que ter grupo". "O outro grupo rejeita a gente, então esse pelo menos a gente abraça e vai, porque precisa. A gente não pode ficar só nos dois".

Emparedada contra o filho e Vitória Strada, ela ainda torceu por estarem sendo "bem vistos" pelo público. "Espero que a gente esteja fazendo tudo certo e que estejam gostando de nós dois", disse. "E vamos botar Camilla de novo no Paredão, vai Thamiris, até chegar no [Joselma]. Ela vai me xingar. Ela fala que é um jogo, mas no dela..."

