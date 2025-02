Sincerão: Vitória aponta Camilla como decepção: 'Jamais teria atitude dela'

No Sincerão de segunda-feira (24) no BBB 25 (Globo), Vitória Strada classificou Camilla como uma decepção.

O que aconteceu

Ao ser solicitada, a atriz apontou a antiga aliada e desabafou. "Falei que nunca chamaria um aliado pra cá, mas Camila falou que não posso contar com ela pra mais nada. No momento que eu apresentei a minha opinião, jamais teria o intuito de deixar na berlinda qualquer aliado meu. Jamais teria a atitude que ela teve comigo."

Vitória continuou. "Não tô me eximindo de tê-la decepcionado e sempre vou pedir desculpa. Se usei alguma palavra agressiva, vou pedir desculpa e nunca te expus de maneira negativa aqui dentro e você não fez o mesmo comigo, por isso tô muito decepcionada com você, em todos os sentidos."

Ao responder Vitória, Camilla se emocionou e disse que a atriz usou palavras na discussão que sabia que a machucariam. Antigas aliadas, Vitória e Camilla se estremeceram há uma semana e tiveram uma grande discussão na madrugada após a formação do sexto Paredão.

