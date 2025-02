Sincerão vai mudar cenário? Nova parcial mostra quem deve deixar o BBB 25

As parciais desta segunda-feira (24) da enquete UOL mostraram o mesmo panorama e indicaram quem deve deixar o jogo nesta terça-feira (25). Vilma, Vitória e Diogo disputam a preferência do público.

O primeiro nome, até o momento, parece ser o alvo dos votantes para deixar o jogo. A dinâmica do Sincerão na noite de hoje (24) pode ser a última chance para os participantes para mudar o cenário.

O que diz a enquete UOL

Vilma ficou à frente durante o decorrer do dia nas parciais da enquete UOL e seria a eliminada do jogo. No recorte mais recente, às 17h15, a participante soma 48,25% para deixar a casa do reality show.

A disputa tem sido com Vitória Strada no paredão. A atriz se manteve na segundo posição, com números sem grandes alterações, com 34,12%.

O cenário continua confortável para Diogo, por ora. O ator aparece na terceira colocação, com 17,63%.

Eliminação acontece nesta terça-feira (25). O anúncio será feito durante a transmissão do programa ao vivo na TV Globo.

