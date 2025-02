Série da Apple TV+ "Emergência - Berlim" retrata médicos em pronto-socorro caótico

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - Uma equipe de pronto-socorro que cuida de residentes festeiros de Berlim é o tema da mais recente série alemã da Apple TV+, Emergência - Berlim, baseada em experiências da vida real.

Rostos conhecidos da cidade -- drag queens, ravers, imigrantes sem documentos e viciados -- circulam pelo caótico pronto-socorro liderado por Zanna Parker, interpretada pela atriz sul-africana Haley Louise Jones.

No início, a equipe é hostil com Parker, um dos muitos desafios que ela enfrenta no hospital cronicamente mal financiado e mal equipado.

Slav Popadic interpreta doutor Ben, um médico talentoso e carinhoso que tem seus próprios problemas com drogas.

"É um programa, é ficção, mas tentamos ser o mais real possível", disse Popadic, acrescentando que algumas situações são baseadas em histórias verídicas, como a de médicos que tratam de imigrantes sem documentos.

A série de oito episódios baseia-se parcialmente na experiência do cocriador Samuel Jefferson, que trabalhou como médico de emergência antes de se tornar roteirista.

Jefferson disse que ele e o cocriador Viktor Jakovleski queriam produzir um retrato autêntico das salas de emergência.

"Eles não são heroicos, pessoas revestidas de Teflon. Eles são muito corajosos, em muitos aspectos, mas é difícil", disse à Reuters.

Em "Emergência - Berlim", médicos exaustos ajudam uns aos outros a superar as dificuldades do trabalho fazendo piadas de gosto questionável.

"Berlim também tem um senso de humor perverso, de certa forma. É uma espécie de consciência de seu próprio ridículo", disse Jefferson, lembrando de seu desejo de que o programa também incorporasse esse lado.

Popadic e Jones passaram um tempo em um hospital e aprenderam práticas médicas básicas, como aplicar pontos, para se prepararem para seus papéis.

Os dois primeiros episódios da série vão estrear na Apple TV+ globalmente em 26 de fevereiro, com novos episódios lançados exclusivamente no serviço de streaming todas as quartas-feiras até 9 de abril.

(Reportagem de Miranda Murray)