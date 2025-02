Faz sanduíche, limpa o chão: como é o robô humanoide com 'músculos e ossos'

A empresa de tecnologia Clone Robotics compartilhou imagens do Protoclone, o primeiro robô musculoesquelético bípede do mundo.

O que aconteceu

A Clone Robotics afirma ter desenvolvido um 'ser humano sintético anatomicamente'. O novo androide (termo que define os robôs que imitam a aparência e o comportamento humanos) não tem um rosto definido, porém tem "200 graus de liberdade". Conforme definição da empresa norte-americana TechTarget, o termo "graus de liberdade" se refere ao número de juntas ou de eixos de movimento em um robô.

Segundo a empresa, o robô tem mais de 1.000 fibras musculares e 500 sensores espalhados pelo 'corpo'. As imagens do Protoclone foram compartilhadas no perfil da companhia nas redes sociais na última quarta-feira (19). No vídeo, o robô está suspenso por cabos e tem uma pintura que simula a estrutura muscular do corpo humano.

O 'músculo' do androide é formado por fibras sintéticas. Segundo informações da Clone Robotics, o material utilizado no sistema muscular do robô "anima" o esqueleto e faz com que o tecido artificial tenha um tempo de resposta inferior a 50 milissegundos. Em seu sistema esquelético, o robô tem 206 pequenas estruturas que simulam todos os ossos do corpo humano; as articulações, ligamentos e os tendões também foram recriados.

Para compor o sistema nervoso, o androide tem quatro câmeras de profundidade no crânio. 70 sensores inerciais e 320 sensores de pressão permitem que o robô tenha "controle neural instantâneo".

Em 2025, a Clone Robotics irá produzir 279 unidades do modelo em sua versão Alpha para venda. De acordo com a Clone Robotics, o robô pode exercer diversas funções, como "fazer sanduíches", "aspirar o chão" e "acender e apagar as luzes", entre outras. Apesar de divulgar que eventuais interessados podem solicitar uma pré-reserva do androide, um teste realizado por Tilt indicou que a opção ainda não está disponível no site oficial da companhia. O futuro valor do robô também não foi divulgado.

Além de robôs, empresa desenvolve mão humanoide

No final de 2024, a Clone Robotics divulgou o androide Torso 2. O robô bimanual, segundo a companhia, é acionado por músculos artificiais. Veja abaixo a apresentação do robô e imagens do Torso 2 realizando atividades humanas na cozinha. "A Clone não está criando outro "robô humanoide", e sim um humano sintético capaz de fazer qualquer coisa que os humanos possam fazer", declarou a empresa em seu perfil no X (antigo Twitter).

Torso 2 with an actuated abdomen. pic.twitter.com/ciggvr7b06 -- Clone (@clonerobotics) December 6, 2024

Além dos robôs, a Clone Robotics desenvolve, também, mãos musculoesqueléticas. Segundo a companhia, o produto é acionado com músculos e válvulas hidráulicas. Segundo a empresa, a mão elaborada é "macia". "[Oferece] massagens e abraços confortáveis. Você pode apertar o antebraço como uma boneca", diz o perfil.

The strongest, fastest, and softest hands to the touch. pic.twitter.com/8GwfAAuhxG -- Clone (@clonerobotics) December 5, 2024

A ciência por trás dos androides

A empresa iniciou o desenvolvimento de protótipos em 2021. Desde então, os responsáveis pela elaboração dos androides na Clone Robotics vêm aperfeiçoando os sistemas utilizados em seus robôs. Inicialmente, eram utilizadas válvulas pneumáticas, em que há o direcionamento do fluxo de ar e monitoramento de sua pressão e vazão, para que o androide realizasse seus movimentos.

No entanto, a empresa afirma que os testes com sistemas hidráulicos apresentaram um melhor resultado. "Quando os flexores dos dedos foram acionados pela primeira vez com ar, os dedos nem sequer se curvaram completamente e o aperto de mão aplicou a força que uma criança faria. Após encher os músculos de água, foi o aperto de mão de um homem de 40 anos", explica o perfil no X.

A válvula hidráulica, segundo a Clone Robotics, produz movimentos mais suaves e não causa vibrações musculares, uma fonte de ruído acústico. "A única vantagem da pneumática sobre a hidráulica é a vazão mais rápida da válvula, que se traduz em uma velocidade de contração muscular mais rápida, mas a velocidade no nível humano é suficiente para as primeiras frotas do Clone".