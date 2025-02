Roberta Flack, cantora de 'Killing Me Softly', morre aos 88 anos

Roberta Flack, lenda do R&B, morreu na manhã desta segunda-feira (24) aos 88 anos.

A informação foi confirmada, em nota, por um representante da artista à revista Variety. A causa da morte não foi divulgada.

Nosso coração está partido após a morte da gloriosa Roberta Flack nesta manhã. Ela morreu tranquilamente, cercada por sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela era também uma orgulhosa educadora.

Ela deixa um filho, o músico Bernard Wright.

Flack fez sucesso nos anos 70

O primeiro grande sucesso comercial de Roberta Flack foi "The First Time Ever I Saw Your Face". A versão dela foi "descoberta" pelo grande público em 1971, após ser incluída no filme "Perversa Paixão", de Clint Eastwood, impulsionando sua carreira. Antes disso, ela já havia alcançado o top 10 com sua versão de "You've Got a Friend", de Carole King.

Na sequência, ela chegou ao topo das paradas com "Killing Me Softly". "The First Time Ever I Saw Your Face" e "Killing Me Softly" foram premiadas em dois anos seguidos no Grammy na categoria de gravação do ano, feito que só foi repetido pelo U2 em 2002.

"Killing Me Softly" foi regravada pelos Fugees e Lauryn Hill em 1996. A versão deles também alcançou o topo das paradas de R&B.

Em 1974, o sucesso da vez foi "Where is The Love", gravada com Donny Hathaway e premiada com um Grammy. A faixa foi regravada por artistas como Sérgio Mendes e Liza Minnelli.

Nos anos seguintes, Flack lançou uma sequência de músicas muito bem recebidas pelo público. Entre elas, estão as faixas "Feel Like Makin' Love", parcerias com Donny Hathaway, como "The Closer I Get to You" e "Back Together Again", e um dueto com Peabo Bryson, "Tonight, I Celebrate My Love".

Ela lançou seu último álbum em 2012, "Let It Be Roberta". Nele, Flack regravou 12 músicas dos Beatles, como "Let It Be" e "Hey Jude".

Em 2022, Flack foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Seus representantes anunciaram na época que ela não poderia mais cantar. A doença degenerativa, "torna impossível cantar e dificulta a fala, mas será preciso muito mais do que a ELA para silenciar este ícone", disseram seus assessores, na ocasião.