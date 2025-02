Richard Gere odiou esse filme e só atuou por necessidade: 'Nunca faria'

Richard Gere, 75, assumiu no passado que não teria aceitado fazer dois de seus filmes mais famosos e adorados pelo público se não fosse pela necessidade.

O que aconteceu

Com 50 anos de carreira no cinema, Richard Gere é lembrado por inúmeros papéis icônicos. Sua carreira decolou quando fez "Cinzas do Paraíso" (1978), de Terrence Malick (A Árvore da Vida), ao lado de Brooke Adams, Sam Shepard e Linda Manz.

Depois, o ator esteve em "Gigolô Americano" (1980) e "A Força do Destino" (1982). Tanto nestes dois quanto em "Cinzas do Paraíso", Gere interpretou personagens que seriam destinados a John Travolta, que recusou os papéis.

Richard Gere e Brooke Adams em cena do filme 'Cinzas no Paraíso' Imagem: Paramount Pictures/Divulgação

Durante os anos 1980 a presença do ator em Hollywood perdeu força. Nessa época, estrelou alguns filmes que não alcançaram o prestígio esperado.

Só em 1990 a carreira de Richard Gere voltou a repercutir, quando protagonizou "Uma Linda Mulher". Apesar de ser um filme que deixou a crítica dividida na época, conquistou o público e uma bilheteria incrível - ficou em primeiro nos EUA e em terceiro no mundo todo.

Gere revelou que antes de "Uma Linda Mulher" enfrentou período difícil. Em entrevista à revista Movieline, o ator chegou a dizer que "estragou a carreira" com os filmes que fez na década de 1980.

Na época de Uma Linda Mulher, eu já estava fora de cena há algum tempo. Eu havia dito conscientemente: 'estou saindo para fazer outras coisas'. E eu estraguei minha carreira a ponto de quase ninguém dizer: 'vamos chamar o Gere para fazer isso'. Tive de rastejar um pouco para conseguir propostas de roteiros Richard Gere

Roteiro de "Uma Linda Mulher" não atraiu Richard Gere, que só teria topado o filme pela necessidade. O artista deu a entender que aceitou os papéis por conta de sua ligação próxima com o produtor do filme, o mesmo que produziu "A Força do Destino", e por estar em baixa na carreira.

Uma Linda Mulher é algo que eu nunca teria feito. Muito menos A Força do Destino. Eu não tinha absolutamente nenhum interesse nesses roteiros. Foi a mesma pessoa que bateu em minha porta em ambos os casos. [O produtor] Jeffrey Katzenberg, que trabalhou primeiro na Paramount e depois na Disney, que foi um dos meus primeiros amigos aqui e ainda é Richard Gere, em 1993

Gere também teve dúvidas sobre "Justiça Cega", filme que fez logo após "Uma Linda Mulher". No longa, em que compartilha a cena com Andy Garcia, o veterano interpretou um policial corrupto.

"Justiça Cega" (1990), por exemplo, foi uma decisão muito difícil para mim, porque poderia ter sido uma grande porcaria. Felizmente, acabou sendo um dos meus filmes favoritos e também uma das minhas melhores experiências Richard Gere